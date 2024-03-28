Коноплянка трогательно поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024

Бывший вингер сборной Украины Евгений Коноплянка поздравил национальную команду с победой над Исландией (2:1) и выходом в финальную стадию Евро-2024.

"Это настоящий менталитет украинцев. Поздравляю всех с победой", - написал Коноплянка в сторис Instagram.

Напомним, Украина сыграет в группе Е, где ее соперниками станут Бельгия, Словакия и Румыния.