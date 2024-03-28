Национальная сборная Украины
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Коноплянка трогательно поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2024
Экс-вингер "сине-желтых" поздравил нашу команду с важным достижением
sport24
Бывший вингер сборной Украины Евгений Коноплянка поздравил национальную команду с победой над Исландией (2:1) и выходом в финальную стадию Евро-2024.
"Это настоящий менталитет украинцев. Поздравляю всех с победой", - написал Коноплянка в сторис Instagram.
Напомним, Украина сыграет в группе Е, где ее соперниками станут Бельгия, Словакия и Румыния.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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