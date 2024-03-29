  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Судаков: Думаю, у нас есть все шансы выйти из группы Евро-2024
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Судаков: Думаю, у нас есть все шансы выйти из группы Евро-2024

Национальная сборная Украины
Обновлено

Уже можно обсуждать не только победу над Исландией, но и финальную часть Евро-2024

Судаков: Думаю, у нас есть все шансы выйти из группы Евро-2024

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился эмоциями от выхода команды на Евро-2024 после победы над Исландией (2:1). Украинец отметился двумя ассистами в этом противостоянии.

"Эмоции уже оставил на поле и после игры. Сейчас уже только усталость и невероятная гордость за нашу страну, нашу команду. Эта победа именно для нашей страны и сейчас такие эмоции переполняют. Даже тяжело передать словами.

Если бы не было таких исполнителей, как Михаил Мудрик и Виктор Цыганков, то, наверное, у меня не было таких шансов отдать голевые передачи. Поэтому можно отдать должное им. Но, конечно, это очень приятно. Две голевые. Но я не думаю о своих результативных действиях. В первую очередь я отдаю всего себя команде и я невероятно счастлив, что мы победили.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Играли лучше, чем с Боснией? Может быть, в первую очередь можно сказать, что мы играли как дома при своих трибунах. Это очень сильно заряжает и 30 000 фанатов, конечно, тебя гонят вперед, это невероятная уверенность, когда тебя поддерживают так. На выезде было немного тяжело играть, но я могу только поблагодарить за такую атмосферу и сегодня мы реально показали, наверное даже не в первом тайме, а во втором, на что мы способны и кто такая сборная Украины.

Для меня это будет особенное Евро, я невероятно жду его и я думаю у нас есть все шансы выйти из группы. Мы уже знаем наших соперников и готовимся. Сейчас уже переключаемся на игры в чемпионате за клуб, а потом уже после клуба все мысли только о Евро будут", – сказал Судаков.

Напомним, Украина на Евро-2024 сыграет в группе Е, где ее соперниками станут Бельгия, Словакия и Румыния.

По теме
yellow-arrow
Ребров: К Евро нужно готовиться уже сейчас, просматривать своих игроков, соперника
yellow-arrow
Сборная Украины - самая молодая сборная Евро-2024 по среднему возрасту стартового состава в отборочных матчах
yellow-arrow
Куртуа поздравил Лунина с выходом на Евро, на котором сам не сыграет
Украина Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости