"Сборную Украины не боюсь". Экс-тренер Румынии высказался о соперниках по Евро

Бывший главный тренер сборной Румынии Виктор Пицуркэ оценил шансы национальной команды на Евро-2024. Напомним, соперниками румын по группе E будут Украина, Бельгия и Словакия.

"Мы оказались в такой группе, которая даёт явную надежду на выход из неё. Да, решить такую задачу будет непросто, это не будет легко, мы не можем считать себя явно выше наших соперников, но с другой стороны, мы примерно такого же уровня, как они. К примеру, сборную Украины я не боюсь, я видел её в плей-офф квалификации Евро-2024.

Но выступление на такого рода турнирах зависит от многих вещей. Важно, чтобы сейчас, когда до Евро осталось совсем мало времени, наши игроки регулярно выступали за свои клубы, находились в хорошей форме и, прежде всего, были здоровыми. Если, не дай Бог, кто-то из важных исполнителей сборной получит травму, это сразу же скажется на команде и её потенциале", - приводит слова Пицуркэ Sport.ro.