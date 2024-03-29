Куртуа поздравил Лунина с выходом на Евро, на котором сам не сыграет

26 марта сборная Украины обыграла Исландию со счетом 2:1 и квалифицировалась на Евро-2024.

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин вышел в стартовом составе нашей сборной на этот матч и отыграл весь поединок.

Партнер и конкурент по позиции в "Реале" Тибо Куртуа поздравил украинца с выходом на Евро, на котором сам не сыграет.

"Поздравляю, друг", – написал бельгиец под постом Лунина в Instagram.

Напомним, что прошлым летом Куртуа самовольно покинул расположение сборной Бельгии и заявил, что не сыграет на Евро.

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СМИ писали о том, что недовольство вратаря вызвало то, что главный тренер Доминико Тедеско сделал капитаном не его, а Ромелу Лукаку. Впоследствии Куртуа объяснил, что причиной его демарша стал "недостаток признания".