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Куртуа поздравил Лунина с выходом на Евро, на котором сам не сыграет
У вратарей действительно дружеские отношения
Фото: TEAMtalk
26 марта
Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин вышел в стартовом составе нашей сборной на этот матч и отыграл весь поединок.
Партнер и конкурент по позиции в "Реале" Тибо Куртуа поздравил украинца с выходом на Евро, на котором сам не сыграет.
"Поздравляю, друг", – написал бельгиец под постом Лунина в Instagram.
Напомним, что прошлым летом Куртуа самовольно покинул расположение сборной Бельгии и заявил, что не сыграет на Евро.
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СМИ писали о том, что недовольство вратаря вызвало то, что главный тренер Доминико Тедеско сделал капитаном не его, а Ромелу Лукаку. Впоследствии Куртуа объяснил, что причиной его демарша стал "недостаток признания".
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