Куртуа покинул расположение сборной Бельгии из-за споров, кто будет капитаном

В сборной Бельгии снова скандал. На пресс-конференции тренер Доменико Тедеско заявил, что вратарь "Реала" Тибо Куртуа покинул расположение сборной самовольно.

"Тибо покинул лагерь. Мы здесь, в Эстонии, без него. Мы разговаривали несколько раз. Еще в марте я решил, что капитаном будет Кевин де Брюйне, не определяя вице-капитанов. Честно говоря, мне это неважно. Сейчас Кевин травмирован, и в субботу мы на встрече решили, что с Австрией капитаном будет Лукаку, а с Эстонией - Тибо. Все было в порядке. Никаких оскорблений. Но после матча Куртуа объявил, что его обидели. Я был шокирован этим. Не ожидал, что подобное может произойти. Он сказал, что уехал из-за травмы, но я не могу лгать. Я всегда защищаю игроков, но здесь это невозможно", - цитирует Тедеско L’Equipe.

Отметим, что с Австрией бельгийцы сыграли слабо и расписали ничью 1:1. Матч с Эстонией у них пройдет сегодня, 20 июня, в Таллинне.

И вот прямо перед игрой Куртуа решил подлить масла в огонь постом в Instagram. Фактически он подтвердил, что ключевой причиной отъезда из лагеря сборной была не травма.

"Я удивлен, что тренер на пресс-конференции пересказал наш приватный разговор частично и субъективно. Это не первый раз, когда я говорил с тренером о чем-то за кулисами, но точно первый, когда он вынес это на публику. Я расстроен этим. Его оценки неправдивы. Разговор был. Я просил его не за себя, а для общей пользы принять окончательное решение во избежание конфликтов, которые у нас уже были раньше. Быть или не быть капитаном сборной - это не случайность, это должно быть его решение. Это все, что я хотел донести. Но своей цели я не достиг".

Ранее сообщалось, что у Куртуа проблема с правым коленом, и медики подозревают растяжение.