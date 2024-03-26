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Франция - Чили. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных
Франция - Чили: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop
Летом и Франция, и Чили сыграют на континентальных первенствах: “Галльские петухи” – в Европе, “красные” – в Америке. В обоих случаях команды претендуют если не на победу, то точно на самые высокие места. Теперь они сойдутся в товарищеском поединке для проверки своих возможностей.
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Матч состоится во вторник, 26-го марта, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 5.
Международный товарищеский матч
26 марта, 22:00. "Стад Велодром" (Марсель)
Франция - Чили
Прямая трансляция: Megogo Футбол 5
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