Франция - Чили. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных

Летом и Франция, и Чили сыграют на континентальных первенствах: “Галльские петухи” – в Европе, “красные” – в Америке. В обоих случаях команды претендуют если не на победу, то точно на самые высокие места. Теперь они сойдутся в товарищеском поединке для проверки своих возможностей.

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Матч состоится во вторник, 26-го марта, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 5.

Международный товарищеский матч

26 марта, 22:00. "Стад Велодром" (Марсель)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 5