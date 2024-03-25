Франция – Чили. Анонс и прогноз товарищеского матча на 26.03.2024

Международный товарищеский матч

26 марта, 22:00. "Стад Велодром" (Марсель)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 5

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Франція - Чилі Смотреть трансляцию

Летом и Франция, и Чили сыграют на континентальных первенствах: “Галльские петухи” – в Европе, “красные” – в Америке. В обоих случаях команды претендуют если не на победу, то точно на самые высокие места. Теперь они сойдутся в товарищеском поединке для проверки своих возможностей.

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Новости Франции

23 марта подопечные Дешама встречались с Германией. Это был второй матч с прошлого сентября против хозяев следующего Чемпионата Европы. В Дортмунде французы уступили, такая участь их ждала и в Лионе. 56 тысяч болельщиков собрались посмотреть, как голкипер Самба пропустил уже на седьмой секунде встречи. Отыграться Франция так и не смогла, пропустив еще и второй раз.

И поражение было не только в счете, но и вообще в игре на поле. Немцы явно превалировали над соперником во многих аспектах. Это не Гибралтар 14:0 обыгрывать. Кстати, если вспомнить квалификацию на Евро-2024, там поражений не было. Практически все матчи были выиграны, кроме последнего – ничейного – с Грецией. Со времен Чемпионата мира-2022 Франция проиграла всего дважды – в обоих случаях Германии. Вот такой Берлинский парадокс.

Кадры хозяев

Против Германии вышел состав с определенной ротацией. Однако из этих футболистов если некоторые и были не железно основными, но близким к старту – точно. Тот же голкипер "Ланса" Брис Самба во второй раз подряд сыграл за сборную, оставив Майка Меньяна на скамье для запасных. Возможно, вратарь "Милана" получит игровые минуты сегодня. В общем, стоит ждать измененный состав, ведь недаром Дешам вызвал такое количество игроков.

Новости Чили

Подопечные Гареки проводят этот сбор в Европе. Соответственно и соперники представляют территорию Старого света. 22 марта Чили играла против Албании. Ноль ударов в створ от балканцев, конечно, не принесли им положительный результат. Чилийцы разгромили своего соперника в матче, который проходил в итальянской Парме.

2023 год был для Чили не столь успешен, как для Франции. Команда начала с хороших результатов в товарищеских матчах (три победы и одна ничья), но вот в отборе на ЧМ-2026 действительно провалилась. За шесть поединков команда победила всего один раз. В итоге “красные сейчас” имеют пять очков и идут на восьмом месте. Недаром с июня прошлого года сменилось уже два тренера.

Кадры гостей

Алексис Санчес все еще в форме. Он сыграл 81 минуту в матче с Албанией, готовый выйти на поле и сегодня. В общей сложности в топ-5 еврочемпионатов выступают лишь четверо футболистов. Может быть, именно поэтому и такой спад у команды сейчас?

Последние пять матчей Франции и Чили

Последние пять встреч хозяев

23.03.24. Франция – Германия 0:2 (ТМ)

21.11.23. Греция - Франция 2:2 (Отбор на Евро-2024)

18.11.23. Франция – Гибралтар 14:0 (Отбор на Евро-2024)

17.10.23. Франция – Шотландия 4:1 (ТМ)

13.10.23. Нидерланды – Франция 1:2 (Отбор на Евро-2024)

Последние пять встреч гостей

22.03.24. Албания – Чили 0:3 (ТМ)

22.11.23. Эквадор – Чили 1:0 (Отбор на ЧМ-2026)

17.11.23. Чили – Парагвай 0:0 (Отбор на ЧМ-2026)

17.10.23. Венесуэла – Чили 3:0 (Отбор на ЧМ-2026)

13.10.23. Чили – Перу 2:0 (Отбор на ЧМ-2026)

Личные встречи между командами

10.08.11. Франция – Чили 1:1 (ТМ)

01.09.01. Чили – Франция 2:1 (ТМ)

19.07.30. Чили – Франция 1:0 (ЧМ-1930)

Ставки и коэффициенты на матч Франция – Чили

Прогноз матча Франция – Чили от UA-Football

"Гальские петухи" – очевидный фаворит в этой встрече. Однако в обороне французы далеко не идеальны. За последние шесть матчей подопечные Дешама не пропустили только от Гибралтара. Тем более что чилийцы показали в матче с албанцами, что могут атаковать много и качественно. Франция значительно выше уровня, но проблемы у Меньяна или Самбы точно будут. Прогноз: Обе забьют (Кф 2).