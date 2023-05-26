Ванат, Кочергин, Кривцов и другие. Опубликована заявка сборной Украины на июньские матчи

Для участия в июньском сборе, во время которого состоятся один товарищеский поединок и два матча отбора Евро-2024, в национальную команду Украины вызваны 27-х игроков. Еще пятеро футболистов вошли в резервный список.

Фамилия нового главного тренера сборной Украины, который будет руководить действиями выбранного состава исполнителей, официально будет объявлена в ближайшее время. По последним данным СМИ, новым наставником станет Сергей Ребров.

Состав национальной сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все - "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Александр Сваток (СК "Днепр-1" Днепр), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Эдуард Соболь ("Страсбур", Франция), Сергей Кривцов ("Интер" Майами, США).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все - "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба - "Динамо" Киев), Александр Пихаленок (СК "Днепр-1" Днепр), Андрей Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЭ), Руслан Малиновский ("Олимпик" Марсель, Франция), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Даниил Игнатенко ("Бордо", Франция), Владислав Кочергин ("Ракув" Ченстохова, Польша).

Нападающие: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия), Артем Довбик (СК "Днепр-1" Днепр), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список

Александр Караваев, Николай Шапаренко (оба - "Динамо" Киев), Богдан Михайличенко, Марьян Швед (оба - "Шахтер" Донецк), Тарас Качараба ("Славия" Прага, Чехия).

Национальная команда начнет свой сбор 8 июня в Бремене. 12-го числа именно там сине-желтые сыграют товарищеский матч с командой Германии, а 16-го и 19-го проведут поединки отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты в Скопье и словацкой Трнаве соответственно