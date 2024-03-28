Кварцяный: Мудрик с Исландией сыграл отлично, используя свою безумную от природы стартовую скорость

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный разобрал игру сборной Украины в матче плей-офф раунда отбора на Евро-2024 с Исландией (2:1).

– Психологическая ситуация была уже адаптирована после игры с Боснией и Герцеговиной. Сначала в Зенице мы проигрывали, а затем, в конце встречи, забили два мяча и победили. Так что в функциональном плане сборная Украины была готова к поединку с Исландией, а психологически верила в победу. И я ее ощущал тоже. Да и болельщики ощущали, что наша национальная команда просто не может не выйти в финальную часть европейского первенства. Сама обстановка как будто предвещала, что украинцы забьют, и если не тот, то другой игрок это обязательно сделает. То есть, все равно мы выигрываем. Если не в игровое время, то в серии пенальти.

– А что касается самой игры? Что скажете?

– Что касается специфики самого футбола – тактики и готовности украинской сборной, то в отличие от поединка с Боснией и Герцеговиной, где было бешеное давление балканских болельщиков, сковывающее действия наших ребят, в игре с Исландией уже чувствовалась сыгранность. Во Вроцлаве был настрой, что очень важно для каждого тренера. Уверенность вместе с идеями тренерского штаба во главе с Сергеем Ребровым, удачные замены и стремление переломить ход поединка – это происходит не просто так. Кому-то, может быть, кажется, что все это случайно. Вовсе нет. Ребров лучше чувствовал игроков.

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Взять хотя бы Зинченко. У Зеницы в поединке с боснийцами игра у него, откровенно говоря, не была одной из лучших. А вот во встрече с Исландией тренер выпустил его на поле, и Зинченко умело отрегулировал обстановку. Он добавил остроты за счет хороших передач, выдав два-три таких паса вразрез. Как говорил Игорь Цыганык, это не его место – Зинченко нужно ставить глубже. И Ребров поставил. Как показало развитие событий, не зря. Зинченко умеет дать скрытый или нестандартный пас, когда всем своим видом показывает намерение отдать влево, а отдает вправо. То есть парень с хитростью. А в центре поля, как известно, не сильно похитришь, ведь там соперник сидит на ноге. А если Зинченко находится на пространстве, на последнем пасе, то для него это козырная манера действий. Она и сработала.

Так же и Судаков, сыгравший логически в свободных передачах. Он отлично чувствует предлагающего себя игрока. Сразу же на это адресуется передача, которая диктует дальнейшие действия. Если у Зинченко короткий или средний пас, то Судаков дает длинный, диагональный или тоже разрезной – и этот пас непременно имеет свою логику.

– В отличие от поединка с боснийцами в концовке игры с исландцами тренерский штаб нашей сборной не стал использовать двух нападающих, а заменил Романа Яремчука на Артема Довбика.

– Это кадровое изменение сыграло роль. На поле на 72-й минуте вышел свежий Довбик, хотя следует отметить, что Яремчук из игры не выпадал. Но, наверное, нужно было сделать, чтобы изменить отношение исландских защитников в плане адаптированности к Яремчуку. Его прикрыли, держали, толкали, к воротам не пускали. И хотя оба наших игрока являются нападающими таранного типа с умением завершать атаки, у Довбика немного другая манера игры, чем его коллега по амплуа. Впрочем, оба себя проявляли отлично, и Ребров имел возможность выбора по ситуации. Так что упомянутая замена в итоге и сыграла свою роль.

– Как оцениваете игру Михаила Мудрика, которого уже можно называть ключевым игроком основы нашей сборной?

– Несмотря на некоторые неоправданные ошибки во время приема мяча, Мудрик сыграл отлично, используя свою безумную от природы стартовую скорость и порой нестандартное завершение. Когда Судаков отдал ему голевую передачу под правую ногу, Михаил сразу же и пробил. Наверное, в тот момент Мудрик думал: "Дай пас – и я пробью". И это сработало.

– Победа Украины в этой непростой дуэли с исландцами за путевку на Евро-2024 закономерна?

– Конечно. Из всего было видно, что наша сборная сильнее Исландии. Я заметил такую тенденцию: чем больше наша национальная команда играет, тем лучше у нее это получается. Мне кажется, что победитель финального матча плей-офф квалификации Евро-2024 Украина – Исландия не случаен. Наша сборная заслуженно попала на чемпионат Европы.