Кварцяный: Не только россияне, но и европейцы хотят что-то набрать. Землю нашу и ресурсы

Бывший тренер "Волыни" Виталий Кварцяный поделился ожиданиями от предстоящего поединка с борной Украины против команды Боснии и Герцеговины в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024.

"Нам обязательно нужно выиграть. Ребята наши должны умереть на поле, но их обыграть.

Сейчас все будет решать ментальность нации и ответственность перед своим народом. Те воевали, а мы сейчас воюем. Поэтому должны проявить максимальное военно-народное мнение. Должны выиграть.

Желаю нашим ребятам выиграть, иначе не может быть. Для украинского футбола важно поехать на чемпионат Европы, чтобы нас там знали и помнили. Это будет еще один шаг для того, чтобы еще больше объединиться и отдалиться от России. Ее там не будет, а мы победили и прошли. Нужно проходить боснийцев, а затем Исландию или Израиль. Это наше желание, это наше лицо в Европе.

Пусть это футболисты прочитают и поймут. Если поляки не пройдут, а мы пройдем, то будем на границе говорить им пусть идут подальше. Мы Украина и мы прошли на Евро, поэтому дорогу нам откройте, потому что мы едем в Германию мимо вашей Польши.

Это очень важный и политический момент, чтобы некоторых успокоить, а нас поднять выше. Это после всех событий последних, если у кого-то нервы и что-то в украинцах не нравится. Самая сильная нация в Европе – это украинцы. Мы выше всех.

У нас есть все: поля, горы, леса, моря. И у нас это хотят забрать, потому что кому-то это не нравится, с##и конченные. И не только россияне, но и европейцы хотят здесь тоже что-то набрать. Землю нашу и ресурсы", - сказал Кварцяный.