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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Кварцяный: Не только россияне, но и европейцы хотят что-то набрать. Землю нашу и ресурсы

Национальная сборная Украины

Тренер высказался о решающих матчах сборной Украины

Кварцяный: Не только россияне, но и европейцы хотят что-то набрать. Землю нашу и ресурсы

Новина українською

Бывший тренер "Волыни" Виталий Кварцяный поделился ожиданиями от предстоящего поединка сборной Украины против команды Боснии и Герцеговины в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024.

"Нам обязательно нужно выиграть. Ребята наши должны умереть на поле, но их обыграть.

Сейчас все будет решать ментальность нации и ответственность перед своим народом. Те воевали, а мы сейчас воюем. Поэтому должны проявить максимальное военно-народное мнение. Должны выиграть.

Желаю нашим ребятам выиграть, иначе не может быть. Для украинского футбола важно поехать на чемпионат Европы, чтобы нас там знали и помнили. Это будет еще один шаг для того, чтобы еще больше объединиться и отдалиться от России. Ее там не будет, а мы победили и прошли. Нужно проходить боснийцев, а затем Исландию или Израиль. Это наше желание, это наше лицо в Европе.

Пусть это футболисты прочитают и поймут. Если поляки не пройдут, а мы пройдем, то будем на границе говорить им пусть идут подальше. Мы Украина и мы прошли на Евро, поэтому дорогу нам откройте, потому что мы едем в Германию мимо вашей Польши.

Это очень важный и политический момент, чтобы некоторых успокоить, а нас поднять выше. Это после всех событий последних, если у кого-то нервы и что-то в украинцах не нравится. Самая сильная нация в Европе – это украинцы. Мы выше всех.

У нас есть все: поля, горы, леса, моря. И у нас это хотят забрать, потому что кому-то это не нравится, с##и конченные. И не только россияне, но и европейцы хотят здесь тоже что-то набрать. Землю нашу и ресурсы", - сказал Кварцяный.

Напомним, что 21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве с Израилем или Исландией.

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Виталий Кварцяный Украина
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Источник:
Новое Время
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Gican85 (Киев)
19.03.2024 в 22:26
Так или иначе, а раплачиваться по счетам всё же придется
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Комментарии 3
Gican85 (Киев)
19.03.2024 в 22:26
Так или иначе, а раплачиваться по счетам всё же придется
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0
0
жека-киев (биг виладж)
19.03.2024 в 22:08
Узнаю брата Колю...Іноді краще жувати
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2
0
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
19.03.2024 в 21:50
Обкакай еще и Поляков пан кварц, больше ничего не умеете кроме пинднеть
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