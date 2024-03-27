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Забарный: Не смотря на то, что мы пропустили, я все равно чувствовал, что мы игру не отпустим
Матч получился нервный
UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Защитник
- Конечно, это очень важный шаг для всех нас. Думаю, все об этом мечтали. Нужно уже творить историю на Евро.
- Снова первыми пропустили.
- Уже привыкли немного. Понимали, против кого мы играем, и не нужно было пускать, но все произошло, как мы хотели в конце. Это чудо, что мы смогли забить 2 мяча. На самом деле мы очень сильно доминировали.
Я очень рад. Хочу поздравить всех болельщиков, сказать спасибо, что пришли и поддержали сегодня. Как всегда, когда ты видишь украинские флаги, это очень вдохновляет тебя. Большое спасибо людям, которые пришли на эти матчи. Мы готовились к ним очень долго, очень трудный путь был у нас.
В прессе писали, что мы должны спокойно проходить, но все понимали, что такие матчи, когда из одного матча все решается, даются очень тяжело. Это и произошло: очень трудный первый матч, как и второй. На характере мы это сделали. Я очень рад этому.
Чувствовал, что будет все хорошо перед матчем. Не смотря на то, что мы пропустили, я все равно чувствовал, что это наша игра и мы ее не отпустим.
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