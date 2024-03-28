Хавбек Исландии: Надеюсь, у нас еще будет шанс поехать на большой турнир

Полузащитник сборной Исландии Хакон-Арнар Харальдссон прокомментировал поражение своей команды от Украины в финале плей-офф отбора к Евро-2024 (1:2).

"Это огромное разочарование для нас. Мы были так близки к большому турниру. До финала оставалось всего 45 минут. Я не могу найти подходящих слов, чтобы выразить свои чувства. Испытываем большую грусть.

Возможно, во втором тайме нам стоило приложить большие усилия, чтобы забить второй гол и закрыть игру. Но это, конечно, было непросто.

Утешает ли что-то после поражения? Ну, у нас в команде есть молодые игроки, поэтому надеюсь, в будущем у нас еще будет шанс поехать на большой турнир", - приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.