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Хавбек Исландии: Надеюсь, у нас еще будет шанс поехать на большой турнир
Харальдссон оценил поражение от Украины
Фото: UEFA
Полузащитник сборной Исландии Хакон-Арнар Харальдссон прокомментировал поражение своей команды от Украины в финале плей-офф отбора к Евро-2024 (1:2).
"Это огромное разочарование для нас. Мы были так близки к большому турниру. До финала оставалось всего 45 минут. Я не могу найти подходящих слов, чтобы выразить свои чувства. Испытываем большую грусть.
Возможно, во втором тайме нам стоило приложить большие усилия, чтобы забить второй гол и закрыть игру. Но это, конечно, было непросто.
Утешает ли что-то после поражения? Ну, у нас в команде есть молодые игроки, поэтому надеюсь, в будущем у нас еще будет шанс поехать на большой турнир", - приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.
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