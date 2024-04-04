Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярмоленко порассуждал о своих шансах сыграть на Евро-2024 и побить бомбардирский рекорд Шацких
В матче с Зарей Андрей не забил, но отдал ассист
Getty Images/Global Images Ukraine
Хавбек "Динамо" Андрей Ярмоленко после
- До Евро-2024 осталось чуть больше двух месяцев. Как оцениваете свои шансы попасть в заявку сборной на турнир?
- Если в клубе буду показывать тот уровень футбола, который будет нравиться главному тренеру сборной, это произойдет. Если буду играть плохо, то не поеду на чемпионат Европы. Все вполне понятно. Все зависит от меня, если наберу форму, то дорога в сборную будет открыта.
- Для того, чтобы превзойти рекорд Максима Шацких, вам осталось забить 20 мячей. Это важно для вас?
- Для меня важно, чтобы "Динамо" стало чемпионом. Личные рекорды – это второстепенное, я никогда за этими рекордами не гнался.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
- "Динамо" набрало хорошую форму, беспроигрышная серия из 10-ти матчей. Какие шансы побороться за чемпионство?
- Для "Динамо" есть только первое место, и мы играем только для того, чтобы стать чемпионами.
Популярное сейчас
- УПЛ. Заря – Динамо 0:3. Киевляне уже третьи
- Сборная Украины поднялась в обновленном рейтинге ФИФА
- Заря – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Федорчук: Некоторые игроки сборной Украины были так заряжены на матчи, что мышцы потом не выдержали
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО
- Второй после Роналду: как Месси может заработать миллиард долларов, ничего не делая
Комментарии 2