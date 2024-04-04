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Ярмоленко порассуждал о своих шансах сыграть на Евро-2024 и побить бомбардирский рекорд Шацких

Национальная сборная Украины
Обновлено

В матче с Зарей Андрей не забил, но отдал ассист

Ярмоленко порассуждал о своих шансах сыграть на Евро-2024 и побить бомбардирский рекорд Шацких

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек "Динамо" Андрей Ярмоленко после матча 6-го тура УПЛ с "Зарей" (3:0) оценил свои шансы сыграть на Евро-2024 и превзойти бомбардирский рекорд Максима Шацких в чемпионате.

- До Евро-2024 осталось чуть больше двух месяцев. Как оцениваете свои шансы попасть в заявку сборной на турнир?

- Если в клубе буду показывать тот уровень футбола, который будет нравиться главному тренеру сборной, это произойдет. Если буду играть плохо, то не поеду на чемпионат Европы. Все вполне понятно. Все зависит от меня, если наберу форму, то дорога в сборную будет открыта.

- Для того, чтобы превзойти рекорд Максима Шацких, вам осталось забить 20 мячей. Это важно для вас?

- Для меня важно, чтобы "Динамо" стало чемпионом. Личные рекорды – это второстепенное, я никогда за этими рекордами не гнался.

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- "Динамо" набрало хорошую форму, беспроигрышная серия из 10-ти матчей. Какие шансы побороться за чемпионство?

- Для "Динамо" есть только первое место, и мы играем только для того, чтобы стать чемпионами.

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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Vantala (Kharkiv)
04.04.2024 в 20:55
Ярмола, ти уже пенсіонер, вибачай. Подивишся Євро по телеку.
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Комментарии 2
Vantala (Kharkiv)
04.04.2024 в 20:55
Ярмола, ти уже пенсіонер, вибачай. Подивишся Євро по телеку.
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Лекарь (село Дарниця)
04.04.2024 в 21:03
А я вважаю, що цей "пенс" ще може добряче попилити. Може, не на весь матч, але на деяку частину. Або щоб пошматувати супротивника в першому таймі, або щоб вийти на другий, або його частину та зробити різницю
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