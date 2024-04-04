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УПЛ. Заря – Динамо 0:3. Киевляне уже третьи

Премьер-лига

Игра без интриги

УПЛ. Заря – Динамо 0:3. Киевляне уже третьи

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня на киевском стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского сыграли перенесенный матч шестого тура Премьер-Лиги, в котором встречались "Заря" и "Динамо. Двенадцатая команда чемпионата в номинальном домашнем матче принимала четвертую. Напомним, что в марте киевляне без проблем переиграли экспериментальный состав луганчан - 2:0.

Всего в истории соперники провели между собой 53 матча - 33 победы "Динамо", 13 ничьих, 7 побед "Зари". Разница забитых и пропущенных мячей 109:42 в пользу "Динамо".

По сравнению с прошлой игрой Юрий Коваль сделал всего две замены: вместо Яцыка в центр поля вышел Мичин, а Бугай заменил Кирюханцева. Александр Шовковский обновил защиту. С первых минут сегодня появились Вивчаренко и Дячук, которые не играли в Полтаве.

Команды начали игру в достаточно медленном темпе. Киевляне спокойно контролировали мяч в центре поля, но события не форсировали. Ничего не предвещало беды для луганского коллектива, но уже на седьмой минуте футболисты "Динамо" реализовали свой первый в матче момент. Чурко ошибся у собственных ворот и мяч оказался у Шапаренко. Николай отдал на Андриевского, который с левой пробил в противоход голкиперу – 0:1. Безответственная игра Вячеслава Чурко, но стоит также отметить шикарный удар хавбека киевлян.

УПЛ. Заря – Динамо 0:3. Киевляне уже третьи - изображение 1

У подопечных Коваля ощущались существенные проблемы с позиционным футболом, поэтому у Бущана работы не было. А вот динамовцы сегодня были очень эффективны в атаке. На 22-й минуте Владислав Кабаев метров с 30-ти пробил в ближнюю девятку – 0:2. Шансов у Сапутина не было. Очень красивый гол, который, безусловно, войдет в число лучших в нынешнем сезоне. Мяч у подопечных Коваля почти не держался, а вот киевляне играли солидно.

В конце тайма мог доводить счет до разгромного Дячука, но после подачи с углового он не попал в створ ворот. На стороне игроков "Динамо" было большое игровое и территориальное преимущество. У номинальных хозяев можно вспомнить разве что удар Бугая, с которым не без проблем, но справился Бущан.

УПЛ. Заря – Динамо 0:3. Киевляне уже третьи - изображение 2

Хотелось видеть больше конструктива в игре луганского коллектива, но киевляне сегодня не давали ничего сделать своим соперникам. Очень нервничал Герреро, до которого мяч почти не доходил. После перерыва добавили в активности подопечные Коваля, но киевляне продолжали контролировать ход событий на поле. После перерыва футболисты "Динамо" играли прагматично, но куда им было торопиться?

В середине второго тайма стандарт помог киевлянам довести счет до разгромного. Андриевский с углового навесил на ближнюю штангу, а Ярмоленко переправил мяч на Бражко - 0:3. Безусловно, это наигранная комбинация. Этот гол окончательно добил "Зарю", которая сегодня и так не впечатляла. А вот игроки "Динамо" заслуживают только одобрительных отзывов. Это было мощно!

Матч завершился уверенной победой "Динамо" – 3:0. Три очка позволяют киевлянам обойти "Днепр-1" и подняться на третье место.

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4 апреля, Киев, "Динамо им. Валерия Лобановского", 15:30

"Заря" - "Динамо" 0:3

Голы: Андриевский (7), Кабаев (22), Бражко (67)

Предупреждения: Джордан (34), Диалло (80), Пономаренко (81)

"Заря": Сапутин, Батагов, Джордан, Бутко, Вантух, Башич, Мичин )Жан Клод, 63), Чурко (Мишнев, 46), Антюх (Кирюханцев, 63), Бугай (Ндур, 63), Герреро (Хахлев, 77)

"Динамо": Бущан, Вивчаренко, Попов, Дячук, Тимчик, Бражко, Андриевский, Шапаренко (Диалло, 76), Кабаев (Бенито, 76), Волошин (Ярмоленко, 60), Ванат (Пономаренко, 76)

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Заря (Луганск) Динамо (Киев) УПЛ
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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
04.04.2024 в 17:36
Не забили те що повинні були забивати, утім Кабаєв... забив щось що припадає один на не один десяток ударів. Гравці... команда більш вищого класу перемогла! Можуть коли не очікують, що суперник одразу сдастся та пару себе привезе. Головне для Динамо не спіймати мелодії "мідних труб" та зрозуміти чому не забили більше і стільки труса при подачах у власний карний майданчик!
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Комментарии 5
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Spokoyno (Київ)
04.04.2024 в 17:36
Не забили те що повинні були забивати, утім Кабаєв... забив щось що припадає один на не один десяток ударів. Гравці... команда більш вищого класу перемогла! Можуть коли не очікують, що суперник одразу сдастся та пару себе привезе. Головне для Динамо не спіймати мелодії "мідних труб" та зрозуміти чому не забили більше і стільки труса при подачах у власний карний майданчик!
Ответить
3
0
avatar
Вarcelinius
04.04.2024 в 17:33
Побиття малюків. Є чим пишатися! Ага.
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0
3
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
04.04.2024 в 17:30
На відміну від періоду Луческу, Динамо зараз грає у своє задоволення. Раніше виходити на поле, так виглядало, було для них каторгою.
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
04.04.2024 в 17:29
З перемогою, Динамо! Впевнено, в економ-режимі. Чекаймо ще на повернення до гри одного з лідерів команди - Буяльського, а також на талановитих Михавка та Царенка.
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3
1
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
04.04.2024 в 17:27
Зоря - повне зерро ... Киян з вікторією !
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