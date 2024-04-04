УПЛ. Заря – Динамо 0:3. Киевляне уже третьи

Сегодня на киевском стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского сыграли перенесенный матч шестого тура Премьер-Лиги, в котором встречались "Заря" и "Динамо. Двенадцатая команда чемпионата в номинальном домашнем матче принимала четвертую. Напомним, что в марте киевляне без проблем переиграли экспериментальный состав луганчан - 2:0.

Всего в истории соперники провели между собой 53 матча - 33 победы "Динамо", 13 ничьих, 7 побед "Зари". Разница забитых и пропущенных мячей 109:42 в пользу "Динамо".

По сравнению с прошлой игрой Юрий Коваль сделал всего две замены: вместо Яцыка в центр поля вышел Мичин, а Бугай заменил Кирюханцева. Александр Шовковский обновил защиту. С первых минут сегодня появились Вивчаренко и Дячук, которые не играли в Полтаве.

Команды начали игру в достаточно медленном темпе. Киевляне спокойно контролировали мяч в центре поля, но события не форсировали. Ничего не предвещало беды для луганского коллектива, но уже на седьмой минуте футболисты "Динамо" реализовали свой первый в матче момент. Чурко ошибся у собственных ворот и мяч оказался у Шапаренко. Николай отдал на Андриевского, который с левой пробил в противоход голкиперу – 0:1. Безответственная игра Вячеслава Чурко, но стоит также отметить шикарный удар хавбека киевлян.

У подопечных Коваля ощущались существенные проблемы с позиционным футболом, поэтому у Бущана работы не было. А вот динамовцы сегодня были очень эффективны в атаке. На 22-й минуте Владислав Кабаев метров с 30-ти пробил в ближнюю девятку – 0:2. Шансов у Сапутина не было. Очень красивый гол, который, безусловно, войдет в число лучших в нынешнем сезоне. Мяч у подопечных Коваля почти не держался, а вот киевляне играли солидно.

В конце тайма мог доводить счет до разгромного Дячука, но после подачи с углового он не попал в створ ворот. На стороне игроков "Динамо" было большое игровое и территориальное преимущество. У номинальных хозяев можно вспомнить разве что удар Бугая, с которым не без проблем, но справился Бущан.

Хотелось видеть больше конструктива в игре луганского коллектива, но киевляне сегодня не давали ничего сделать своим соперникам. Очень нервничал Герреро, до которого мяч почти не доходил. После перерыва добавили в активности подопечные Коваля, но киевляне продолжали контролировать ход событий на поле. После перерыва футболисты "Динамо" играли прагматично, но куда им было торопиться?

В середине второго тайма стандарт помог киевлянам довести счет до разгромного. Андриевский с углового навесил на ближнюю штангу, а Ярмоленко переправил мяч на Бражко - 0:3. Безусловно, это наигранная комбинация. Этот гол окончательно добил "Зарю", которая сегодня и так не впечатляла. А вот игроки "Динамо" заслуживают только одобрительных отзывов. Это было мощно!

Матч завершился уверенной победой "Динамо" – 3:0. Три очка позволяют киевлянам обойти "Днепр-1" и подняться на третье место.

VBET Лига. 6-й тур

4 апреля, Киев, "Динамо им. Валерия Лобановского", 15:30

"Заря" - "Динамо" 0:3

Голы: Андриевский (7), Кабаев (22), Бражко (67)

Предупреждения: Джордан (34), Диалло (80), Пономаренко (81)

"Заря": Сапутин, Батагов, Джордан, Бутко, Вантух, Башич, Мичин )Жан Клод, 63), Чурко (Мишнев, 46), Антюх (Кирюханцев, 63), Бугай (Ндур, 63), Герреро (Хахлев, 77)

"Динамо": Бущан, Вивчаренко, Попов, Дячук, Тимчик, Бражко, Андриевский, Шапаренко (Диалло, 76), Кабаев (Бенито, 76), Волошин (Ярмоленко, 60), Ванат (Пономаренко, 76)