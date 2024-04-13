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Каталин Мунтяну: На Евро-2024 будет важно не проиграть Украине
Похвалил нашу сборную
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник сборной Румынии Каталин Мунтяну поделился комментариями касаемо соперников сборной Румынии на Евро-2024.
"На Евро-2024 будет важно не проиграть Украине. Это хорошая команда, с большим потенциалом – уровня плей-офф чемпионата Европы. В общем, я считаю, что нам досталась хорошая группа. Мы вполне можем надеяться на то, что сборная Румынии выйдет из нее", — приводит слова Мунтяну Sport.ro.
Напомним, Чемпионат Европы по футболу 2024 начнется 14 июня. На групповой стадии турнира румынская сборная будет играть с Украиной, Бельгией и Словакией.
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