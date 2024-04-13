Каталин Мунтяну: На Евро-2024 будет важно не проиграть Украине

Бывший полузащитник сборной Румынии Каталин Мунтяну поделился комментариями касаемо соперников сборной Румынии на Евро-2024.

"На Евро-2024 будет важно не проиграть Украине. Это хорошая команда, с большим потенциалом – уровня плей-офф чемпионата Европы. В общем, я считаю, что нам досталась хорошая группа. Мы вполне можем надеяться на то, что сборная Румынии выйдет из нее", — приводит слова Мунтяну Sport.ro.