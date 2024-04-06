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Нагорняк: В группе Е на Евро-2024 Украина может занять как первое место, так и последнее

Национальная сборная Украины
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Легко не будет

Нагорняк: В группе Е на Евро-2024 Украина может занять как первое место, так и последнее

UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер “Эпицентра” и бывший футболист сборной Украины Сергей Нагорняк поделился ожиданиями от выступления сине-желтых на Чемпионате Европы-2024.

“Украина может конкурировать за второе место с Румынией и Словакией, но легко не будет. Эти команды в классе значительно превосходят сборную Боснии и Герцеговины, с которой у нас были огромные проблемы в плей-офф. Так что, по моему мнению, в этой группе сборная Украины может занять как первое место, так и последнее.

Да, наши молодые ребята способны выстрелить на полях Германии. Есть основания это предполагать. Кто бы мог подумать, что к началу апреля Артем Довбик будет возглавлять список бомбардиров чемпионата Испании. Такие же сюрпризы Довбик и компания могут преподнести и на Евро”, - сказал Нагорняк.

Украина на континентальном первенстве сыграет в группе Е, где встретится с Румынией, Словакией и Бельгией. Матчи против этих команд запланированы на 17, 21 и 26 июня соответственно.

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Украина Словакия Бельгия Румыния Сергей Нагорняк
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Источник:
Експрес
Опубликовал: Максим Кучер
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