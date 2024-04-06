Нагорняк: В группе Е на Евро-2024 Украина может занять как первое место, так и последнее

Главный тренер “Эпицентра” и бывший футболист сборной Украины Сергей Нагорняк поделился ожиданиями от выступления сине-желтых на Чемпионате Европы-2024.

“Украина может конкурировать за второе место с Румынией и Словакией, но легко не будет. Эти команды в классе значительно превосходят сборную Боснии и Герцеговины, с которой у нас были огромные проблемы в плей-офф. Так что, по моему мнению, в этой группе сборная Украины может занять как первое место, так и последнее.

Да, наши молодые ребята способны выстрелить на полях Германии. Есть основания это предполагать. Кто бы мог подумать, что к началу апреля Артем Довбик будет возглавлять список бомбардиров чемпионата Испании. Такие же сюрпризы Довбик и компания могут преподнести и на Евро”, - сказал Нагорняк.