Дер-Класикер, Забарный vs Миколенко, Артета vs Пеп. Расписание футбола на 25 – 31 марта

Мартовский международный перерыв на этой неделе завершится. Уже на выходных вернется клубный футбол. Матч Украина – Исландия будет смотреть вся страна, вряд ли даже найдется время отвлечься на интересные спарринги, которые начнутся плюс-минус в том же слоте. В среду и четверг можно смело отдохнуть, чтобы набраться сил на уик-энд. Там намечается важная битва в чемпионской гонке АПЛ, поединки УПЛ и другие классные вывески.

Понедельник, 25 марта

Спаррингов вечером понедельника будет немало, но что говорить о качестве команд, если матч Швеция – Албания – король среди товарищеских поединков в этот день. А начнется день дружественной встречей олимпийских команд Японии и Украины.

12:15. Япония U-23 – Украина U-23. ТМ. YT-канал УАФ

18:00. Азербайджан – Болгария. ТМ. Megogo

19:00. Кипр – Сербия. ТМ. Megogo

19:00. Черногория – Северная Македония. ТМ. Megogo

20:00. Швеция – Албания. ТМ. Megogo

Вторник, 26 марта

День X. Не только для Украины – еще для 5 команд, Исландии в том числе. Все хотят урвать последние путевки на ЕВРО. Нас ждут финалы плей-офф квалификации ЧЕ-2024 и неплохие товарищеские матчи с участием Франции, Испании, Бразилии, Англии, Бельгии, Германии и Нидерландов.

14:00. Азербайджан U-21 – Украина U-21. Отбор на ЕВРО U-21. YT-канал УАФ / Суспільне

15:00. Украина U-19 – Швейцария U-19. Отбор на ЕВРО U-19. YT-канал УАФ?

19:00. Литва – Гибралтар. Плей-аут Лиги наций. Megogo

19:00. Грузия – Греция. Финал плей-офф отбора ЕВРО. Megogo

20:00. Норвегия – Словакия. ТМ. Megogo

21:00. Чехия – Армения. ТМ. Megogo

21:45. Англия – Бельгия. ТМ. Megogo

21:45. Германия – Нидерланды. ТМ. Megogo

21:45. Словения – Португалия. ТМ. Megogo

21:45. Уэльс – Польша. Финал плей-офф отбора ЕВРО. Megogo

21:45. Украина – Исландия. Финал плей-офф отбора ЕВРО. Megogo

22:00. Франция – Чили. ТМ. Megogo

22:30. Испания – Бразилия. ТМ. Megogo

Пятница, 29 марта

Клубный футбол возвращается на привычные слоты. В пятницу вечером есть возможность понаблюдать за "Бенфикой" Анатолия Трубина. Также по матчу найдут для себя любители чемпионатов Испании и Франции.

20:00. "Бенфика" – "Шавиш". Примейра. Megogo

22:00. "Кадис" – "Гранада". Примера. Megogo

22:00. "Лилль" – "Ланс". Лига 1. Megogo

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Суббота, 30 марта

Нас ждет очень насыщенный день в Английской Премьер-лиге – сразу 8 матчей! Для украинских болельщиков однозначно представит большой интерес поединок "Борнмут" – "Эвертон", ведь велика вероятность, что и Забарный, и Миколенко выйдут на поле. Выезд "Шахтера" к "Оболони", проверка "Полесья" одесситами, поездка "Кривбасса" в Ровно – УПЛ тоже возвращается. А после просмотра немецкого Дер-Класикер между "Боруссией Д" и "Баварией" можно включить, например, "Барселону".

13:00. "Оболонь" – "Шахтер". УПЛ. УПЛ-ТВ

13:30. "Наполи" – "Аталанта". Серия А. Megogo

14:30. "Ньюкасл" – "Вест Хэм". АПЛ. Setanta Sports App

15:00. "Хетафе" – "Севилья". Примера. Megogo

15:30. "Полесье" – "Черноморец". УПЛ. УПЛ-ТВ

16:00. "Дженоа" – "Фрозиноне". Серия А. Megogo

16:00. "Торино" – "Монца". Серия А. Megogo

16:30. "Айнтрахт" – "Унион". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Байер" – "Хоффенхайм". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Боруссия М" – "Фрайбург". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Вердер" – "Вольфсбург". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "РБ Лейпциг" – "Майнц". Бундеслига. Setanta Sports App

17:00. "Борнмут" – "Эвертон". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Ноттингем" – "Кристал Пэлас". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Тоттенхэм" – "Лутон". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Челси" – "Бернли". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Шеффилд Юнайтед" – "Фулхэм". АПЛ. Setanta Sports App

18:00. "Верес" – "Кривбасс". УПЛ. УПЛ-ТВ

18:00. "Мец" – "Монако". Лига 1. Megogo

19:00. "Лацио" – "Ювентус". Серия А. Megogo

19:30. "Бавария" – "Боруссия Д". Бундеслига. Setanta Sports App

19:30. "Астон Вилла" – "Вулверхэмптон". АПЛ. Setanta Sports App

19:30. "Валенсия" – "Мальорка". Примера. Megogo

21:45. "Фиорентина" – "Милан". Серия А. Megogo

22:00. "Барселона" – "Лас-Пальмас". Примера. Megogo

22:00. "Брентфорд" – "Ман Юнайтед". АПЛ. Setanta Sports App

22:00. "Лион" – "Реймс". Лига 1. Megogo

22:30. "Эшторил" – "Порту". Примейра. Megogo

Воскресенье, 31 марта

Днем "Динамо" приедет к "Ворскле", "Минай" примет "Александрию", "ЛНЗ" скатается в гости к "Руху", а "Металлист 1925" – к "Заре". Вечером "Колос" сыграет дома с СК "Днепр-1". А еще нас ждет битва лидеров в чемпионате Англии и матчи с участием украинцев в Ла Лиге.