Ребров: К Евро нужно готовиться уже сейчас, просматривать своих игроков, соперника

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о подготовке к Евро-2024.

"Я думаю, очень важно готовиться. Мы уже играли и с Италией и с Англией. И играли неплохо.

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Поэтому нужно уже сейчас готовиться, просматривать своих игроков, соперника и готовиться к играм Евро", - сказал Ребров.

Напомним, что Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Украины в своей группе сыграет с Бельгией, Румынией и Словакией.