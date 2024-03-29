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Ребров: К Евро нужно готовиться уже сейчас, просматривать своих игроков, соперника

Национальная сборная Украины

Уже можно говорить о Евро

Ребров: К Евро нужно готовиться уже сейчас, просматривать своих игроков, соперника

Фото - Михайло Лозовий, UA-Футбол

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о подготовке к Евро-2024.

"Я думаю, очень важно готовиться. Мы уже играли и с Италией и с Англией. И играли неплохо.

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Поэтому нужно уже сейчас готовиться, просматривать своих игроков, соперника и готовиться к играм Евро", - сказал Ребров.

Напомним, что Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Украины в своей группе сыграет с Бельгией, Румынией и Словакией.

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Источник:
Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
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