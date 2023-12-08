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Кадровая чистка продолжается. Минай попрощался с двумя игроками
Клуб покинули двое полузащитников
Фото: ФК Минай
"Минай" объявил об уходе еще двух игроков. Команду покинули полузащитники Андрей Ралюченко и Владимир Одарюк, сообщает официальный сайт клуба.
Контракты были прекращены по соглашению сторон.
29-летний Одарюк присоединился к "Минаю" в июле 2023 года. В первой части сезона-2023/24 он сыграл в 15 матчах.
28-летний Ралюченко стал игроком закарпатцев также этим летом, перейдя из "Металлиста". В текущем сезоне хавбек принял участие в 12 поединках и суммарно провел на поле 621 минуту.
Ранее "Минай" покинули голкипер Александр Бандура, полузащитник Сергей Панасенко, форвард Олег Вишневский, а также защитники Игорь Солдат и Дмитрий Немчанинов.
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