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"Предложили уменьшение зарплаты на 45%", - Немчанинов рассказал, почему покинул Минай
Закарпатский клуб сокращает расходы
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Уже бывший защитник "
– Перед отпуском в начале декабря клубное руководство сообщило, что собирается пересмотреть условия контрактов. Мне предложили уменьшение зарплаты на 45%, я на это не согласился и распрощался с "Минаем". Хотя главный тренер Желько Любенович при разговоре сказал мне, что хотел, чтобы я остался.
– Вместе с тобой "Минай" покинули еще восемь опытных исполнителей. Чем они объясняли свое решение?
– Также пересмотром финансовых условий в сторону резкого уменьшения.
– Чем ты объясняешь такое кардинальное изменение экономической составляющей клубным руководством?
– По большому счету, грех жаловаться. За то время, что я защищал цвета "Миная", условия контракта выполнялись. Более того, в этом сезоне руководство "Миная" позаботилось, чтобы нам выплачивали премиальные даже за ничьи. Что касается пересмотра условий контракта, то думаю, на это решение президента ФК повлияли наши неудовлетворительные результаты, хотя я считаю, что мы занимаем не свое место, по крайней мере, шесть очков недосчитались.
– А ведь после удачного предыдущего сезона, когда "Минай" финишировал восьмым, ничто не предвещало такого провала: всего шесть набранных очков и последнее 16 место в УПЛ.
– Поверьте, это было не почивание на лаврах, мы очень ответственно готовились, потому что знали, что удержать завоеванные позиции труднее, чем их завоевать. Но факты упрямая вещь: найти надежную замену выбывшим игрокам – не удалось, не говоря уже об усилении известными мастерами. Почему так произошло, лучше поинтересоваться у клубного руководства. А тут еще, как назло, негативно влияли слабая реализация голевых моментов, ошибки арбитров, невезение ... Конечно, безвыигрышная серия сказалась и на психологическом состоянии.
– А турнирные неурядицы не повлияли на отношение главного тренера Владимира Шарана с подопечными?
– Нет, микроклимат в команде оставался замечательным, в чем большая заслуга Владимира Богдановича и его помощников.
– Некоторые эксперты утверждали, что возглавив "Минай" Шаран в прошлом сезоне выжал по максимуму из подопечных и неиспользованных резервов уже не осталось.
– Сложно дать исчерпывающий ответ. Как бы там ни было, я считаю, что Шаран – один из лучших тренеров Украины и в успехах "Миная" его большая заслуга. Поверьте, все было бы иначе, если бы летом "Минай" был более активным на трансферном рынке. Усиление было нужно в каждое звено.
– Чего можно ожидать от "Миная" во второй части сезона?
– Возможно вариант с омоложением состава какие-то определенные дивиденды и принесет, хотя я убежден, что без поддержки квалифицированных новобранцев не обойтись. Я желаю "Минаю" сохранить "прописку" в элите.
– А какие у тебя дальнейшие планы?
– Я открыт к переговорам. Услугами агентов не пользуюсь. При Шаране в "Минае" постоянно выходил в стартовом составе. Чувствую, что несколько сезонов еще смогу поиграть на высоком уровне.
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