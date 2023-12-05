Еще 8 игроков покинут Минай. Известен список

Как сообщалось ранее, "Минай" достиг принципиальной договоренности о разрыве контрактов по соглашению сторон с рядом футболистов.

По данным СМИ, уже разорвали контракты с клубом голкипер Александр Бандура и полузащитник Сергеем Панасенко.

Также, по данным Sport.ua, в ближайшее время покинут клуб защитники Дмитрий Немчанинов (15 матчей в текущем сезоне УПЛ), Игорь Солдат (13 игр) и Александр Мельник (8 матчей), полузащитники Владимир Одарюк (15 матчей), Валерий Рогозинский (13 игр), Михаил Гечев, Андрей Ралюченко и нападающий Олег Вишневский.

Напомним, что "Минай" занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ, имея после 15 матчей 6 очков.