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Бандура и Панасенко покинули Минай, - СМИ

Премьер-лига

Зимой команду может покинуть до 10 человек

Бандура и Панасенко покинули Минай, - СМИ

Фото: ФК Минай

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В среду, 6 декабря, "Минай" проведет свою последнею тренировку в осенней части сезона, после чего команда уйдет в отпуск.

При этом, как сообщает Sport.ua, на целую группу исполнителей закарпатцы уже не рассчитывают.

Сегодня по обоюдному согласию сторон были разорваны контракты с капитаном команды вратарем Александром Бандурой и полузащитником Сергеем Панасенко.

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Шестого декабря статус свободных агентов собирается получить еще целая группа игроков. В общей сложности команду, которую недавно возглавил новый главный тренер Желько Любенович, может покинуть до десяти игроков.

Начать подготовку ко второй части чемпионата УПЛ "горожане" планируют в середине января 2024 года.

Напомним, что "Минай" занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ, имея после 15 матчей 6 очков.

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Александр Бандура Сергей Панасенко ФК Минай
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Источник:
sport.ua
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