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Официально. Александрия объявила о возвращении Костышина
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Фото: ФК Олександрія
Украинский полузащитник Денис Костышин, после длительного перерыва, вернулся в ряды "Александрии", сообщает официальный сайт "горожан".
Контракт футболиста с клубом рассчитан на полтора года - с 1 января 2024 года по 31 мая 2025 года.
Недавно Костышин покинул "Эль-Пасо", за который выступал с января этого года. В составе американского клуба 26-летний Денис провел 34 матча и отметился 4 голами и 3 ассистами.
Костышин уже выступал за "Александрию" в осенней части сезона 2022/23. На его счету 3 поединка и 1 забитый мяч в футболке александрийцев.
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