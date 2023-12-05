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Официально. Александрия объявила о возвращении Костышина

Премьер-лига

Хавбек в течение года играл за океаном

Официально. Александрия объявила о возвращении Костышина

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Украинский полузащитник Денис Костышин, после длительного перерыва, вернулся в ряды "Александрии", сообщает официальный сайт "горожан".

Контракт футболиста с клубом рассчитан на полтора года - с 1 января 2024 года по 31 мая 2025 года.

Недавно Костышин покинул "Эль-Пасо", за который выступал с января этого года. В составе американского клуба 26-летний Денис провел 34 матча и отметился 4 голами и 3 ассистами.

Костышин уже выступал за "Александрию" в осенней части сезона 2022/23. На его счету 3 поединка и 1 забитый мяч в футболке александрийцев.

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ФК Александрия Денис Костышин
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1 голосов
Источник:
ФК Олександрія
Комментарии
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alexrico11 (Кривий Ріг)
05.12.2023 в 13:32
Аміго повернувся. Друзям все, а ворогам закон. Цікаво: активні вболівальники Олександрії будуть коментувати цю подію?
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Комментарии 2
alexrico11 (Кривий Ріг)
05.12.2023 в 13:32
Аміго повернувся. Друзям все, а ворогам закон. Цікаво: активні вболівальники Олександрії будуть коментувати цю подію?
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Romanik2806 (Киев)
05.12.2023 в 13:19
А де ж наші правоохороні органи? Людина нелегально виїхала, то можна. А де ж наші хвалені посадки про які говорили. Мовби нелегальний виїзд буде караться законом. Чи одним можна, а інші чекайте черги тільки в одне місце.
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