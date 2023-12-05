Официально. Александрия объявила о возвращении Костышина

Украинский полузащитник Денис Костышин, после длительного перерыва, вернулся в ряды "Александрии", сообщает официальный сайт "горожан".

Контракт футболиста с клубом рассчитан на полтора года - с 1 января 2024 года по 31 мая 2025 года.

Недавно Костышин покинул "Эль-Пасо", за который выступал с января этого года. В составе американского клуба 26-летний Денис провел 34 матча и отметился 4 голами и 3 ассистами.

Костышин уже выступал за "Александрию" в осенней части сезона 2022/23. На его счету 3 поединка и 1 забитый мяч в футболке александрийцев.