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Металлист-1925 расторг контракт с 19-летним полузащитником
Игрок перешел в харьковский клуб весной 2023 года
Фото: Металіст-1925
ФК "Металлист 1925" прекратил сотрудничество с 19-летним полузащитником Вадимом Сологубом.
"Причиной такого решения руководства клуба стали систематические проявления неуважения к клубу со стороны игрока и пренебрежение тренировочным процессом", — говорится в заявлении клуба.
Напомним, что футболист играет за харьковский клуб с весны 2023 года. Контракт игрока был рассчитан до конца 2026 года.
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