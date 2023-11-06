Металлист-1925 расторг контракт с 19-летним полузащитником

ФК "Металлист 1925" прекратил сотрудничество с 19-летним полузащитником Вадимом Сологубом.

"Причиной такого решения руководства клуба стали систематические проявления неуважения к клубу со стороны игрока и пренебрежение тренировочным процессом", — говорится в заявлении клуба.

Напомним, что футболист играет за харьковский клуб с весны 2023 года. Контракт игрока был рассчитан до конца 2026 года.