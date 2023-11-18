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Кривбасс подписал 22-летнего португальца

Премьер-лига

Первый португалец в истории Кривбасса

Кривбасс подписал 22-летнего португальца

ФК Кривбас

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

К криворожскому "Кривбассу" присоединился 22-летний правый защитник Рафаэль Бандейра.

"Очень рад присоединиться к "Кривбассу". Условия тренировок и проживания - все на очень высоком уровне. Адаптация в новом клубе пройдет быстро", - поделился своими эмоциями новичок "Кривбасса".

Контракт с португальцем рассчитан на 3 года. В Кривой Рог защитник переехал в статусе свободного агента.

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Источник:
ФК Кривбас
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