ЛНЗ подписал хавбека из Косово

ЛНЗ объявил о подписании контракта с 25-летним косовским полузащитником Мухарремом Яшари, который перешел в черкасский клуб из "Дриты".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Черкасский клуб детали трансфера и контракта не сообщает, однако Transfermarkt пишет о том, что ЛНЗ заплатил за игрока 50 тысяч евро.

25-летний Яшари в сезоне 23/24 забил 1 гол и отдал 5 голевых передач за 21 матч.

Ранее также СМИ писали о том, что кроме Яшари "ЛНЗ" подпишет из "Дриты" и центрального защитника Хайдина Салиху. За двух футболистов черкасский клуб якобы заплатит 400 тысяч евро.