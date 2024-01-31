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ЛНЗ подписал хавбека из Косово

Премьер-лига
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Возможно, в Черкассах будет еще один новичок из Дриты

ЛНЗ подписал хавбека из Косово

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ЛНЗ объявил о подписании контракта с 25-летним косовским полузащитником Мухарремом Яшари, который перешел в черкасский клуб из "Дриты".

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Черкасский клуб детали трансфера и контракта не сообщает, однако Transfermarkt пишет о том, что ЛНЗ заплатил за игрока 50 тысяч евро.

25-летний Яшари в сезоне 23/24 забил 1 гол и отдал 5 голевых передач за 21 матч.

Ранее также СМИ писали о том, что кроме Яшари "ЛНЗ" подпишет из "Дриты" и центрального защитника Хайдина Салиху. За двух футболистов черкасский клуб якобы заплатит 400 тысяч евро.

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Источник:
Инстаграм ЛНЗ
Опубликовал: Михаил Черныш
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