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ЛНЗ подписал хавбека из Косово
Возможно, в Черкассах будет еще один новичок из Дриты
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Черкасский клуб детали трансфера и контракта не сообщает, однако Transfermarkt пишет о том, что ЛНЗ заплатил за игрока 50 тысяч евро.
25-летний Яшари в сезоне 23/24 забил 1 гол и отдал 5 голевых передач за 21 матч.
Ранее также СМИ писали о том, что кроме Яшари "ЛНЗ" подпишет из "Дриты" и центрального защитника Хайдина Салиху. За двух футболистов черкасский клуб якобы заплатит 400 тысяч евро.
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