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Официально. Черноморец разрывает контракт с Дада Белмонте

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Официально. Черноморец разрывает контракт с Дада Белмонте

фото из свободных источников

Новина українською
Новина українською

"Черноморец" расторг контракт с бразильским полузащитником Дада Белмонте.

"Мы благодарны южноамериканскому легионеру, что в это непростое для страны время он приехал в Одессу, присоединился к нашей команде и приносил ей пользу. За относительно короткий промежуток времени Дада отметился результативными действиями за "Черноморец" и в чемпионате, и в кубке Украины.

Прощаемся с Дада по независящим от нас обстоятельствам. Главная и единственная причина - в решении главной футбольной инстанции ФИФА относительно самого футболиста.

Дада быстро стал в команде своим, несмотря на языковой барьер. Клуб желает игроку успехов в дальнейшей карьере и, несмотря ни на что, держаться позитивной волны и высокого уровня игры", — говорится в заявлении клуба.

Напомним, что дело игрока длилось почти полгода, в итоге которого Дада Бельмонте не может участвовать в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА в течение 600 дней. Речь идет об участии Бельмонте и других футболистов в манипуляциях результатами футбольных мероприятий.

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