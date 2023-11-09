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Официально. Черноморец разрывает контракт с Дада Белмонте
Футболист покидает одесский клуб
фото из свободных источников
"Черноморец" расторг контракт с бразильским полузащитником Дада Белмонте.
"Мы благодарны южноамериканскому легионеру, что в это непростое для страны время он приехал в Одессу, присоединился к нашей команде и приносил ей пользу. За относительно короткий промежуток времени Дада отметился результативными действиями за "Черноморец" и в чемпионате, и в кубке Украины.
Прощаемся с Дада по независящим от нас обстоятельствам. Главная и единственная причина - в решении главной футбольной инстанции ФИФА относительно самого футболиста.
Дада быстро стал в команде своим, несмотря на языковой барьер. Клуб желает игроку успехов в дальнейшей карьере и, несмотря ни на что, держаться позитивной волны и высокого уровня игры", — говорится в заявлении клуба.
Напомним, что дело игрока длилось почти полгода, в итоге которого Дада Бельмонте не может участвовать в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА в течение 600 дней. Речь идет об участии Бельмонте и других футболистов в манипуляциях результатами футбольных мероприятий.
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