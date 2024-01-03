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Официально. Два игрока покинули ЛНЗ
Защитник и полузащитник
Фото: ЛНЗ
ЛНЗ прекратил сотрудничество с двумя футболистами. Команду покинули защитник Евгений Селин и полузащитник Владислав Хамелюк, сообщает клубная пресс-служба.
35-летний Селин присоединился к черкасскому клубу в середине сентября 2023 года и принял участие в 6 матчах УПЛ.
25-летний Хамелюк перешел в ЛНЗ в сентябре 2022 года из брестского "Динамо". В нынешнем сезоне уроженец Каменца-Подольского провел 5 матчей в УПЛ.
Ранее была информация, что Селин продолжит карьеру в клубе из Второй лиги.
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Источник:ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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