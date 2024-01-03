Официально. Два игрока покинули ЛНЗ

ЛНЗ прекратил сотрудничество с двумя футболистами. Команду покинули защитник Евгений Селин и полузащитник Владислав Хамелюк, сообщает клубная пресс-служба.

35-летний Селин присоединился к черкасскому клубу в середине сентября 2023 года и принял участие в 6 матчах УПЛ.

25-летний Хамелюк перешел в ЛНЗ в сентябре 2022 года из брестского "Динамо". В нынешнем сезоне уроженец Каменца-Подольского провел 5 матчей в УПЛ.

Ранее была информация, что Селин продолжит карьеру в клубе из Второй лиги.