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Экс-защитник сборной Украины продолжит карьеру во Второй лиге
Осеннюю часть сезона он провел в ЛНЗ
Фото: ЛНЗ
Бывший защитник сборной Евгений Селин вскоре станет игроком ФК "ЮКСА". Об этом пишет журналист Эндрю Тодос в своем Telegram-канале.
Срок контракта не уточняется.
35-летний футболист перейдет в команду Второй лиги на правах свободного агента - в декабре 2023 он покинул ЛНЗ. В первой части сезона Евгений отыграл 6 матчей, без результативных действий.
До этого Селин защищал цвета "Динамо", "Металлиста", "Ворсклы", "Десны" и "Черноморца". За рубежом успел поиграть в составах греческих, кипрских и венгерских клубов. Также на его счету 15 матчей за сборную Украины.
"ЮКСА" занимает 2-е место в турнирной таблице Второй лиги.
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