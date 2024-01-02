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Экс-защитник сборной Украины продолжит карьеру во Второй лиге

Вторая лига

Осеннюю часть сезона он провел в ЛНЗ

Экс-защитник сборной Украины продолжит карьеру во Второй лиге

Фото: ЛНЗ

Новина українською

Бывший защитник сборной Евгений Селин вскоре станет игроком ФК "ЮКСА". Об этом пишет журналист Эндрю Тодос в своем Telegram-канале.

Срок контракта не уточняется.

35-летний футболист перейдет в команду Второй лиги на правах свободного агента - в декабре 2023 он покинул ЛНЗ. В первой части сезона Евгений отыграл 6 матчей, без результативных действий.

До этого Селин защищал цвета "Динамо", "Металлиста", "Ворсклы", "Десны" и "Черноморца". За рубежом успел поиграть в составах греческих, кипрских и венгерских клубов. Также на его счету 15 матчей за сборную Украины.

"ЮКСА" занимает 2-е место в турнирной таблице Второй лиги.

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Источник:
Zorya Londonsk
Опубликовал: Алина Ерофеева
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