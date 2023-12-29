Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛНЗ зимой попрощается с защитником и хавбеком
Также пройдет серьезная чистка в команде U-19
Фото: пресслужби ФК "ЛНЗ"
Как сообщает Sport.ua, оба игрока покинут команду зимой, расторгнув контракты по обоюдному согласию сторон.
35-летний Селин присоединился к ЛНЗ в середине сентября этого года и принял участие в 6 матчах УПЛ.
25-летний Хамелюк перешел в ЛНЗ в сентябре прошлого года из брестского "Динамо". В нынешнем сезоне уроженец Каменца-Подольского провел 5 матчей в УПЛ.
Помимо этого, в черкасском клубе приняли решение расстаться сразу с десятью игроками команды U19, причем в их числе оказались даже такие основные исполнители, как защитник Олег Артеменко (14 матчей) и полузащитник Алексей Волченко (15 матчей, 3 гола).
Популярное сейчас
- Александр Поворознюк получил звание генерал-лейтенанта казачества
- Максим Коваль может вернуться в УПЛ
- В Черноморце прокомментировали слухи о трансфере Брагару в Динамо
- Пушич: Шахтер - не цирковая команда
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
- Красотка дня. Яркая свежеиспеченная невеста одного из лидеров Кривбасса. ФОТО