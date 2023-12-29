ЛНЗ зимой попрощается с защитником и хавбеком

ЛНЗ договорился о расторжении контрактов с защитником Евгением Селиным и полузащитником Владиславом Хамелюком.

Как сообщает Sport.ua, оба игрока покинут команду зимой, расторгнув контракты по обоюдному согласию сторон.

35-летний Селин присоединился к ЛНЗ в середине сентября этого года и принял участие в 6 матчах УПЛ.

25-летний Хамелюк перешел в ЛНЗ в сентябре прошлого года из брестского "Динамо". В нынешнем сезоне уроженец Каменца-Подольского провел 5 матчей в УПЛ.

Помимо этого, в черкасском клубе приняли решение расстаться сразу с десятью игроками команды U19, причем в их числе оказались даже такие основные исполнители, как защитник Олег Артеменко (14 матчей) и полузащитник Алексей Волченко (15 матчей, 3 гола).