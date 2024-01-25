Полесье объявило о подписании Михайличенко

"Полесье " официально объявило о подписании украинского защитника Богдана Михайличенко .

Полноценный контракт с 26-летним игроком рассчитан до 2026 года.

Ранее сообщалось, что переход состоится на правах свободного агента.

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Предыдущим клубом Михайличенко был "Динамо" Загреб, за который он выступал с лета 2023 года. За полсезона он сыграл в 15-ти матчах з хорватский клуб и отметился двумя ассистами. Ранее он выступал за киевское "Динамо", "Сталь", "Зарю", "Андерлехт" и "Шахтер".