Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье объявило о подписании Михайличенко
Житомирский клуб продолжает усиливаться
polissyafc.com
Полноценный контракт с 26-летним игроком рассчитан до 2026 года.
Ранее сообщалось, что переход состоится на правах свободного агента.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Предыдущим клубом Михайличенко был "Динамо" Загреб, за который он выступал с лета 2023 года. За полсезона он сыграл в 15-ти матчах з хорватский клуб и отметился двумя ассистами. Ранее он выступал за киевское "Динамо", "Сталь", "Зарю", "Андерлехт" и "Шахтер".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ФК Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Назван самый прибыльный футбольный клуб
- Легионер Шахтера заявил, что не хочет возвращаться в донецкий клуб
- Ястремская – Чжен: Анонс, статистика и прогноз на полуфинальный поединок Australian Open-2024
- Четыре клуба УПЛ остались без чемоданов по прибытии на сборы в Турцию
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
- Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн