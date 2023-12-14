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Минай объявил об уходе двух полузащитников
Гечев и Рогозинский покинул закарпатский клуб
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Минай" попрощался с двумя полузащитниками. Команду покинули Михаил Гечев и Валерий Рогозинский.
Сотрудничество было прекращено по соглашению сторон, информирует официальный сайт клуба.
26-летний Гечев присоединился к закарпатцам прошлой зимой во время сборов в Турции. За год в команде молдавский хавбек провел 29 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
28-летний Рогозинский стал игроком "Миная" в августе 2022 года. За этот период сыграл 41 матч и отдал один ассист.
Ранее "Минай" покинули голкипер Александр Бандура, полузащитник Сергей Панасенко, Андрей Ралюченко и Владимир Одарюк, форвард Олег Вишневский, а также защитники Игорь Солдат, Дмитрий Немчанинов, Юрий Кравчук и Александр Мельник.
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