Еще два футболиста покинули Минай

"Минай" на своем официальном сайте сообщил о том, что защитники Юрий Кравчук и Александр Мельник покинули клуб.

Контракты с футболистами расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Кравчук присоединился к закарпатцам летом 2022 года на правах арендного соглашения с "Металлистом", а перед стартом сезона-2023/24 подписал полноценный контракт. На счету 29-летнего защитника 25 матчей в составе "Миная" и два забитых мяча. Результативными действиями Кравчук отмечался в матчах против "Ингульца" и "Колоса".

23-летний защитник перешел к закарпатцам в феврале 2023 года на правах арендного соглашения с "Александрией". Летом же этого года стороны заключили полноценный контракт. Всего за "Минай" Мельник провел 21 матч.

Ранее "Минай" покинули голкипер Александр Бандура, полузащитник Сергей Панасенко, Андрей Ралюченко и Владимир Одарюк, форвард Олег Вишневский, а также защитники Игорь Солдат и Дмитрий Немчанинов.