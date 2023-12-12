  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Еще два футболиста покинули Минай
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Еще два футболиста покинули Минай

Премьер-лига

Кравчук и Мельник больше не являются игроками закарпатского клуба

Еще два футболиста покинули Минай

Фото: ФК Минай

Новина українською

"Минай" на своем официальном сайте сообщил о том, что защитники Юрий Кравчук и Александр Мельник покинули клуб.

Контракты с футболистами расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Кравчук присоединился к закарпатцам летом 2022 года на правах арендного соглашения с "Металлистом", а перед стартом сезона-2023/24 подписал полноценный контракт. На счету 29-летнего защитника 25 матчей в составе "Миная" и два забитых мяча. Результативными действиями Кравчук отмечался в матчах против "Ингульца" и "Колоса".

23-летний защитник перешел к закарпатцам в феврале 2023 года на правах арендного соглашения с "Александрией". Летом же этого года стороны заключили полноценный контракт. Всего за "Минай" Мельник провел 21 матч.

Ранее "Минай" покинули голкипер Александр Бандура, полузащитник Сергей Панасенко, Андрей Ралюченко и Владимир Одарюк, форвард Олег Вишневский, а также защитники Игорь Солдат и Дмитрий Немчанинов.

По теме
yellow-arrow
Мастер-класс Жироны и щепотка резонанса от Монзуль. Обзор ключевых матчей уик-энда
yellow-arrow
Хавбек Кривбасса посвятил гол Заре другу, погибшему на войне
yellow-arrow
Форвард Кривбасса: Президент клуба еще с первых туров говорил, что УПЛ нужен новый чемпион
ФК Минай Юрий Кравчук Александр Мельник
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Минай
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости