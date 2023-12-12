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Еще два футболиста покинули Минай
Кравчук и Мельник больше не являются игроками закарпатского клуба
Фото: ФК Минай
"Минай" на своем официальном сайте сообщил о том, что защитники Юрий Кравчук и Александр Мельник покинули клуб.
Контракты с футболистами расторгнуты по обоюдному согласию сторон.
Кравчук присоединился к закарпатцам летом 2022 года на правах арендного соглашения с "Металлистом", а перед стартом сезона-2023/24 подписал полноценный контракт. На счету 29-летнего защитника 25 матчей в составе "Миная" и два забитых мяча. Результативными действиями Кравчук отмечался в матчах против "Ингульца" и "Колоса".
23-летний защитник перешел к закарпатцам в феврале 2023 года на правах арендного соглашения с "Александрией". Летом же этого года стороны заключили полноценный контракт. Всего за "Минай" Мельник провел 21 матч.
Ранее "Минай" покинули голкипер Александр Бандура, полузащитник Сергей Панасенко, Андрей Ралюченко и Владимир Одарюк, форвард Олег Вишневский, а также защитники Игорь Солдат и Дмитрий Немчанинов.
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