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Минай объявил о подписании первого зимнего новичка

Премьер-лига

Закарпатцы подписали 25-летнего защитника

Минай объявил о подписании первого зимнего новичка

Фото: ФК Минай

Новина українською

"Минай" объявил о первом зимнем трансфере. Ряды закарпатцев пополнил 25-летний защитник Кирилл Прокопчук.

Стороны заключили соглашение на 2,5 сезона.

Футболист будет играть в футболке с третьим номером.

Львиную часть карьеры Прокопчук провел в Первой лиге - 80 матчей, 4 гола и 2 результативных передачи. Однако в УПЛ успел дебютировать. Единственный матч в украинской "элите" Кирилл провел 10 августа 2019 года. Тогда в футболке "Александрии" он вышел на замену в игре против донецкого "Олимпика".

Прокопчук ранее уже пересекался с Вадимом Витенчуком - вместе защищали цвета перволигового "Краматорска". Также Кирилл выступал за "Буковину", "Полесье", а его предыдущим клубом стала "Нива" Бузова.

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ФК Минай
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Источник:
ФК Минай
Опубликовал: Алина Ерофеева
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