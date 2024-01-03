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Минай объявил о подписании первого зимнего новичка
Закарпатцы подписали 25-летнего защитника
Фото: ФК Минай
"Минай" объявил о первом зимнем трансфере. Ряды закарпатцев пополнил 25-летний защитник Кирилл Прокопчук.
Стороны заключили соглашение на 2,5 сезона.
Футболист будет играть в футболке с третьим номером.
Львиную часть карьеры Прокопчук провел в Первой лиге - 80 матчей, 4 гола и 2 результативных передачи. Однако в УПЛ успел дебютировать. Единственный матч в украинской "элите" Кирилл провел 10 августа 2019 года. Тогда в футболке "Александрии" он вышел на замену в игре против донецкого "Олимпика".
Прокопчук ранее уже пересекался с Вадимом Витенчуком - вместе защищали цвета перволигового "Краматорска". Также Кирилл выступал за "Буковину", "Полесье", а его предыдущим клубом стала "Нива" Бузова.
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