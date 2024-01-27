ЛНЗ официально объявил о подписании бывшего игрока сборной Израиля U-21

ЛНЗ на своих официальных страницах объявил о подписании израильского полузащитника Арада Бара.

Бывший футболист сборной Израиля U-21 присоединился к команде на сборах в Турции. Игрок перешел из "Цюриха".

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23-летний футболист имеет рабочую правую ногу и рост 184 сантиметра.

Это второй легионер-новичок, перебравшийся в ЛНЗ этой зимой. Ранее клуб объявил о подписании Молло Бессала.