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ЛНЗ официально объявил о подписании бывшего игрока сборной Израиля U-21
Второй легионер в истории клуба
Фото: fc_zuerich
ЛНЗ на своих официальных страницах объявил о подписании израильского полузащитника Арада Бара.
Бывший футболист сборной Израиля U-21 присоединился к команде на сборах в Турции. Игрок перешел из "Цюриха".
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23-летний футболист имеет рабочую правую ногу и рост 184 сантиметра.
Это второй легионер-новичок, перебравшийся в ЛНЗ этой зимой. Ранее клуб объявил о подписании Молло Бессала.
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Источник:ЛНЗ
Опубликовал: Максим Кучер
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