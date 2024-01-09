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Арендованный у Металлиста защитник Днепра-1 покинул клуб. Его сватают в ЛНЗ

Премьер-лига

Александр Каплиенко сменит прописку

Арендованный у Металлиста защитник Днепра-1 покинул клуб. Его сватают в ЛНЗ

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Александр Каплиенко и "Днепр-1" решили не продолжать сотрудничество. Об этом сообщают украинские СМИ. Отметим, что контракт Каплиенко принадлежал "Металлисту", а в "Днепре-1" футболист играл на правах аренды, срок которой истек 31-го декабря.

Как отмечает fcdnipro.com, следующим клубом Каплиенко будет ЛНЗ. Эту информацию предоставляет также журналист Андрей Тодос.

ЛНЗ в своих соцсетях анонсировал подписание, намекая именно на Каплиенко.

Отметим, что в текущем сезоне Александр Каплиенко сыграл за "Днепр-1" четырнадцать матчей во всех турнирах. Ранее он также выступал за запорожский "Металлург" и "Черноморец".

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Источник:
fcdnipro.com
Опубликовал: Игорь Семйон
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