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Арендованный у Металлиста защитник Днепра-1 покинул клуб. Его сватают в ЛНЗ
Александр Каплиенко сменит прописку
Фото: СК Дніпро-1
Александр Каплиенко и "Днепр-1" решили не продолжать сотрудничество. Об этом сообщают украинские СМИ. Отметим, что контракт Каплиенко принадлежал "Металлисту", а в "Днепре-1" футболист играл на правах аренды, срок которой истек 31-го декабря.
Как отмечает fcdnipro.com, следующим клубом Каплиенко будет ЛНЗ. Эту информацию предоставляет также журналист Андрей Тодос.
ЛНЗ в своих соцсетях анонсировал подписание, намекая именно на Каплиенко.
Отметим, что в текущем сезоне Александр Каплиенко сыграл за "Днепр-1" четырнадцать матчей во всех турнирах. Ранее он также выступал за запорожский "Металлург" и "Черноморец".
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