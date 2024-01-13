Черноморец подписал экс-игрока Миная

Одесский "Черноморец" официально объявил о подписании 20-летнего центрального форварда Даниила Голуба на правах свободного агента. Детали контракта не разглашаются.

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Воспитанник донецкой футбольной школы первую часть чемпионата 23/24 провел в ФК "Минай". В течение прошлого сезона Даниил забил 4 гола за юношескую команду закарпатского клуба.

Недавно "Минай" объявил о прекращении сотрудничества по соглашению сторон с нападающим.