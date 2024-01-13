Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец подписал экс-игрока Миная
Даниил Голуб присоединился к одесскому клубу
Фото: пресслужби ФК "Чорноморець"
Одесский "Черноморец" официально объявил о подписании 20-летнего центрального форварда Даниила Голуба на правах свободного агента. Детали контракта не разглашаются.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Воспитанник донецкой футбольной школы первую часть чемпионата 23/24 провел в ФК "Минай". В течение прошлого сезона Даниил забил 4 гола за юношескую команду закарпатского клуба.
Недавно "Минай" объявил о прекращении сотрудничества по соглашению сторон с нападающим.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:instagram.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Не Динамо. Гармаш проведет зимние сборы с клубом УПЛ
- Провел только один товарищеский матч. Легионер провалил просмотр в Черноморце
- Очередной поход Салаха за титулом и россыпь звезд атаки. Анонс Кубка африканских наций 2024
- "Глупее этого вброса сложно было что-то придумать". В Днепре-1 прокомментировали информацию касательно Русола
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн