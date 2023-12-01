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Официально. Металлист 1925 подписал экс-нападающего Зари
Ганский игрок вернулся в УПЛ
Фото: ФК Металіст 1925
"Металлист 1925" объявил о подписании ганского нападающего Раймонда Фримпонг Овусу.
Срок соглашения рассчитан до конца 2026 года, сообщает официальный сайт харьковчан. В харьковской команде он будет играть под 24-м номером.
Раймонд Фримпонг Овусу родился в городе Кумаси. Он является воспитанником футбольной академии "Голд Кост" и на профессиональном уровне защищал цвета "Депортиво Асоква".
21-летний Овусу имеет опыт выступлений в Украине. С 2021 по 2022 годы он был игроком "Зари", однако в августе 2022 года покинул луганский клуб и перешел в "Истанбулспор". В Турции он провел 1 матч за основной состав и 18 игр за юношескую команду, в которых отметился 9 голами.
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