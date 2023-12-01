  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально. Металлист 1925 подписал экс-нападающего Зари
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально. Металлист 1925 подписал экс-нападающего Зари

Премьер-лига

Ганский игрок вернулся в УПЛ

Официально. Металлист 1925 подписал экс-нападающего Зари

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

"Металлист 1925" объявил о подписании ганского нападающего Раймонда Фримпонг Овусу.

Срок соглашения рассчитан до конца 2026 года, сообщает официальный сайт харьковчан. В харьковской команде он будет играть под 24-м номером.

Раймонд Фримпонг Овусу родился в городе Кумаси. Он является воспитанником футбольной академии "Голд Кост" и на профессиональном уровне защищал цвета "Депортиво Асоква".

21-летний Овусу имеет опыт выступлений в Украине. С 2021 по 2022 годы он был игроком "Зари", однако в августе 2022 года покинул луганский клуб и перешел в "Истанбулспор". В Турции он провел 1 матч за основной состав и 18 игр за юношескую команду, в которых отметился 9 голами.

По теме
yellow-arrow
Габовда: Уважаем Полесье, но готовы дать серьезный бой
yellow-arrow
Хавбек Колоса: Нашей первоочередной задачей является выход в еврокубки
yellow-arrow
Александрия продлила контракты с голкипером и полузащитником
Металлист 1925 (Харьков) Раймонд Овусу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Металіст 1925
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости