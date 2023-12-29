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Алексей Шевченко покинул Черноморец. Он провел в одесской команде полгода
Голкипер надолго в Одессе не задержался
chornomorets.football
Голкипер "Черноморца"
В одесской команде опытный 31-летний кипер провел полгода – в составе "Черноморца" он находился с июля 2023 года.
Всего в текущем сезоне Шевченко провел за "Черноморец" 5 матчей, в которых пропустил 8 голов и один поединок отстоял "на ноль".
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Источник:ФК Черноморец
Опубликовал: Михаил Черныш
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