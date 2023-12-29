Алексей Шевченко покинул Черноморец. Он провел в одесской команде полгода

Голкипер "Черноморца" Алексей Шевченко покинул одесский клуб, сообщает пресс-служба "моряков".

В одесской команде опытный 31-летний кипер провел полгода – в составе "Черноморца" он находился с июля 2023 года.

Всего в текущем сезоне Шевченко провел за "Черноморец" 5 матчей, в которых пропустил 8 голов и один поединок отстоял "на ноль".