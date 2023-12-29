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Алексей Шевченко покинул Черноморец. Он провел в одесской команде полгода

Премьер-лига
Обновлено

Голкипер надолго в Одессе не задержался

Алексей Шевченко покинул Черноморец. Он провел в одесской команде полгода

chornomorets.football

Новина українською

Голкипер "Черноморца" Алексей Шевченко покинул одесский клуб, сообщает пресс-служба "моряков".

В одесской команде опытный 31-летний кипер провел полгода – в составе "Черноморца" он находился с июля 2023 года.

Всего в текущем сезоне Шевченко провел за "Черноморец" 5 матчей, в которых пропустил 8 голов и один поединок отстоял "на ноль".

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Алексей Шевченко Черноморец (Одесса)
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Источник:
ФК Черноморец
Опубликовал: Михаил Черныш
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