Александрия арендовала бразильского форварда Де

" Александрия " арендовала у финского клуба "Мариегамн" 25-летнего бразильского нападающего Кледсона Карвалью да Силву, или просто Де.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Соглашение аренды рассчитано на полгода. Также у "горожан" будет опция выкупа игрока.

В общей сложности Де забил 20 голов и сделал 4 ассиста в 76 матчах за "Мариегамн". Он также выступал в составе бразильского клуба "Агия ди Мараба".