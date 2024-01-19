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Александрия арендовала бразильского форварда Де

Премьер-лига
Обновлено

Аренда на полгода с правом выкупа

Александрия арендовала бразильского форварда Де

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" арендовала у финского клуба "Мариегамн" 25-летнего бразильского нападающего Кледсона Карвалью да Силву, или просто Де.

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Соглашение аренды рассчитано на полгода. Также у "горожан" будет опция выкупа игрока.

В общей сложности Де забил 20 голов и сделал 4 ассиста в 76 матчах за "Мариегамн". Он также выступал в составе бразильского клуба "Агия ди Мараба".

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ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия
Опубликовал: Михаил Черныш
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