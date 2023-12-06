Минай сообщил об уходе четырех игроков: названы фамилии

"Минай" сообщил об уходе четырех игроков. Команду покинули голкипер Александр Бандура, полузащитник Сергей Панасенко, а также защитники Игорь Солдат и Дмитрий Немчанинов.

Контракты были разорваны по обоюдному согласию сторон.

37-летний Бандура стал игроком закарпатской команды в феврале 2022 года. Всего он провел 42 матча и в 12 из них не пропускал.

31-летний Панасенко присоединился к "Минаю" летом 2023 года. За этот период он отыграл 8 поединков в рамках УПЛ и один - Кубка Украины.

32-летний Солдат перешел в стан закарпатцев тоже этим летом. На его счету 13 матчей в УПЛ и один - в Кубке страны.

33-летний Немчанинов выступал за "Минай" с лета 2022 года. За это время он отыграл 43 игры и отдал одну результативную передачу. В составе закарпатской команды защитник отметил юбилей - 150 матчей в рамках УПЛ.

Накануне нашему сайту стало известно, что такие изменения связаны с переориентированием клуба на работу с молодежью.