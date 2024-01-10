Официально. ЛНЗ подписал бывшего защитника Днепра-1

Защитник Александр Каплиенко присоединился к ЛНЗ. Об этом сообщает официальный сайт черкасского клуба.

С марта 2023 года 27-летний футболист играл в аренде в "Днепре-1" из "Металлиста". 31 декабря его арендное соглашение истекло, и стороны решили не продолжать сотрудничество. На его счету 14 матчей за днепрян, без результативных действий.

Детали сделки ЛНЗ не разглашает, но по данным Transfermarkt, Каплиенко перешел к "фиолетовым" на правах свободного агента.

Ранее Каплиенко выступал за запорожский "Металлург" и "Черноморец".

ЛНЗ завершил осеннюю часть чемпионата на 10-м месте, набрав 20 баллов.