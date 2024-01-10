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Официально. ЛНЗ подписал бывшего защитника Днепра-1
Александр Каплиенко продолжит карьеру в другом клубе УПЛ
Фото: ФК ЛНЗ
Защитник Александр Каплиенко присоединился к ЛНЗ. Об этом сообщает официальный сайт черкасского клуба.
С марта 2023 года 27-летний футболист играл в аренде в "Днепре-1" из "Металлиста". 31 декабря его арендное соглашение истекло, и стороны решили не продолжать сотрудничество. На его счету 14 матчей за днепрян, без результативных действий.
Детали сделки ЛНЗ не разглашает, но по данным Transfermarkt, Каплиенко перешел к "фиолетовым" на правах свободного агента.
Ранее Каплиенко выступал за запорожский "Металлург" и "Черноморец".
ЛНЗ завершил осеннюю часть чемпионата на 10-м месте, набрав 20 баллов.
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