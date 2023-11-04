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Манчестер Сіті - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 04 листопада 2023, 17:00 - Этихад . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Поусон, Крейг
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Борнмут
Борнмут
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Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
32%
Нічия
32%
Борнмут
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and AFC Bournemouth when Manchester City is playing at home is 4-0. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester City and AFC Bournemouth is 4-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 7 times, there have been 0 draws while AFC Bournemouth have won 0 times. The goal difference is 24-4 in favour of Manchester City.
  • During the last 13 meetings, Manchester City have won 13 times, there have been 0 draws while AFC Bournemouth have won 0 times. The goal difference is 40-7 in favour of Manchester City.
  • Last season Manchester City won both games against AFC Bournemouth (4-0 at home and 4-1 away).
  • In Premier League, Manchester City have 4 successive home wins.
  • Did you know that Manchester City scores 21% of their goals between the minutes 0-15?
  • Manchester City have won 22 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 25 home matches.
  • AFC Bournemouth haven't won any of their last 13 games against Manchester City.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to AFC Bournemouth in their last 7 encounters.
  • Manchester City haven't scored in 0 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 1 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Manchester City's home record this season: 4-0-0.
  • AFC Bournemouth's away record this season: 0-1-3.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 11 goals. Dominic Solanke has scored 4 times for AFC Bournemouth.
  • Rodri has more yellow cards (3) than any other player at Manchester City. Neto has collected 3 for AFC Bournemouth.
  • Manchester City have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Manchester City wins 1st half in 50% of their matches, AFC Bournemouth in 26% of their matches.
  • Manchester City wins 50% of halftimes, AFC Bournemouth wins 26%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 3 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 92% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 66% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than AFC Bournemouth.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 5, AFC Bournemouth won 0, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 3 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 0.8 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and AFC Bournemouth is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and AFC Bournemouth is 2.6.
  • Manchester City scores 2.64 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 1 goals when playing away (on average).
  • A year ago, AFC Bournemouth were number 13 in the table with 12 points. Now they are number 17 with 6 points.
  • Did you know that Manchester City scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Manchester City have a winning streak of 3 matches.
  • AFC Bournemouth have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
12
Перемог
12
Ігор
0
Перемог
Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 19:30 Борнмут 1 - 4 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2021
15.07.2020 - 20:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2019/2020
25.08.2019 - 15:45 Борнмут 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
29.10.2023 - 17:30 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
25.10.2023 - 22:00 Янг Бойз 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
08.10.2023 - 18:30 Арсенал 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
04.10.2023 - 22:00 РБ Лейпциг 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
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Останні матчі - Борнмут
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 21:45 Борнмут 1 - 2 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.10.2023 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Бернлі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 2 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Евертон 3 - 0 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Борнмут 0 - 4 Завершено Арсенал П
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Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
32%
Нічия
32%
Борнмут
36%
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - "Борнмут"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
"Борнмут": 20. Раду, 37. Ейронз, 6. Мефем, 27. Забарний, 5. Келлі (к), 3. Керкес, 14. Скотт, 29. Біллінг, 10. Крісті, 9. Соланке, 16. Таверньє
Інфо
"Сіті": 31. Едерсон, 2. Вокер (к), 5. Стоунз, 25. Аканджі, 6. Аке, 16. Родрі, 8. Ковачич, 20. Бернарду, 11. Доку, 19. Альварес, 9. Голанд
Інфо
Добрий день, пані та панове! Через годину стартує поєдинок 11-го туру АПЛ між "Манчестер Сіті" та "Борнмутом". Третя команда першості приймає 17-ту.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Борнмут" 04.11.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 04.11.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 25.02.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Борнмут" можна подивитися 04.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Борнмут", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 29.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Прошедший матч команди "Борнмут" був зіграний проти "Ліверпуль" - 01.11.2023, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - "Борнмут" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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