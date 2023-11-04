Манчестер Сіті - Борнмут онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Этихад.
Дата проведення матчу: 04.11.2023
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь между командами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Борнмут" (Борнмут):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 25.02.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:4 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 29.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола
Прошедший матч команди "Борнмут" був зіграний проти "Ліверпуль" - 01.11.2023, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".
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