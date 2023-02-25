Борнмут - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Борнмут - "Манчестер Сіті" 25.02.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Борнмут (Борнмут) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 25.02.2023

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Борнмут (Борнмут) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Борнмут залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Борнмут у попередньому футбольному матчі 13.08.2022 закінчилось со счетом: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Гари О'Нил и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Борнмут (Борнмут)

Рік заснування Борнмут (Борнмут): 1890

Країна: Англия

Тренер: Гари О'Нил



Прошедший поединок команди Борнмут був зіграний проти Вулверхемптон - 18.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Борнмут.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Прошедший поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "РБ Лейпциг" - 22.02.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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