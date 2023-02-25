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Борнмут - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 25 лютого 2023, 19:30 - Виталити Стадион
Головний суддя: Пол Тирни
Рейтинг матчу:
Борнмут
Борнмут
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Сіті
Манчестер
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
33%
Нічия
33%
Манчестер Сіті
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AFC Bournemouth and Manchester City is 0-4. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with AFC Bournemouth playing at home, AFC Bournemouth have won 0 times, there have been 0 draws while Manchester City have won 5 times. The goal difference is 12-2 in favour of Manchester City.
  • During the last 12 meetings, AFC Bournemouth have won 0 times, there have been 0 draws while Manchester City have won 12 times. The goal difference is 36-6 in favour of Manchester City.
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 33% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Manchester City scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • AFC Bournemouth have played 4 home matches in a row without winning.
  • AFC Bournemouth haven't won any of their last 12 games against Manchester City.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 5 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 2 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 26% of their matches, Manchester City in 44% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 26% of halftimes, Manchester City wins 44%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 4 goals.
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 27% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than AFC Bournemouth.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 0, Manchester City won 5, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • AFC Bournemouth scores 0.6 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 2.4 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Manchester City is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Manchester City is 2.
  • AFC Bournemouth scores 1.25 goals when playing at home and Manchester City scores 1.67 goals when playing away (on average).
  • Manchester City haven't lost in their last 4 games.
  • Manchester City have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Борнмут
0
Перемог
11
Ігор
11
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2021
15.07.2020 - 20:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2019/2020
25.08.2019 - 15:45 Борнмут 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2018
02.03.2019 - 17:15 Борнмут 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 17:00 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.02.2023 - 19:30 Борнмут 1 - 1 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 0 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.01.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Ноттінгем Форест Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.01.2023 - 19:30 Брентфорд 2 - 0 Завершено Борнмут П
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
22.02.2023 - 22:00 РБ Лейпциг 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 17:00 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.02.2023 - 21:30 Арсенал 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.02.2023 - 18:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.02.2023 - 18:30 Тоттенхем 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
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Новини команд
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
33%
Нічия
33%
Манчестер Сіті
33%
Склади команд
13
Нето
33
Zemura, Jordan
25
Senesi, Marcos
6
Mepham, Chris
3
Джек Стівенс
15
Smith, Adam
25
Traoré, Hamed Junior
29
Billing, Philip
8
Lerma, Jefferson
28
Ouattara, Dango
9
Домінік Соланке
31
Едерсон
82
Lewis, Rico
25
Мануель Аканджі
4
Рубен Діаш
6
Натан Аке
21
Ілкай Гюндоган
16
Родрi
47
Foden, Phil
19
Alvarez, Julian
10
Grealish, Jack
9
Haaland, Erling
Стартовий склад
  • 9
    Домінік Соланке
    Форвард
  • 25
    Traoré, Hamed Junior
  • 29
    Billing, Philip
    Півзахисник
  • 8
    Lerma, Jefferson
    Півзахисник
  • 28
    Ouattara, Dango
    Форвард
  • 33
    Zemura, Jordan
    Захисник
  • 25
    Senesi, Marcos
    Захисник
  • 6
    Mepham, Chris
    Захисник
  • 3
    Джек Стівенс
    Захисник
  • 15
    Smith, Adam
    Воротар
  • 13
    Нето
    Воротар
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 10
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 21
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 82
    Lewis, Rico
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 4
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Гари О'Нил
  • Хосеп Гвардиола
Трансляція
Інфо
Манчестер Сіті іде дргуим із 16 перемогами, 4 нічиїми та 4 поразками — 52 очки.
Інфо
Борнмут іде передостаннім із 5 перемогами, 6 нічиїми та 12 поразками — 21 очко.
Запасні: Ортега, Карсон, Вокер, Перроне, Філліпс, де Брюйне, Б. Сілва, Сілва, Гомес, Марез.
Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Аканджі, Діаш, Аке — Гюндоган, Родрі — Фоден, Альварес, Гріліш — Голанд.
Запасні: Траверс, Рандолф, Фредерікс, Стейсі, Крісті, Ротвелл, Мур, Семеньо, Ентоні.
Борнмут: Нето — Сміт, Стівенс, Мефам, Сенесі, Земура — Уаттара, Лерма, Біллінг, Траоре — Соланке.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Пол Тірні (Ланкашир, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 25-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Виталити Стедіум (Борнмут, Англія) зіграють Борнмут та Манчестер Сіті.
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Анонс матчу Борнмут - "Манчестер Сіті" 25.02.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Борнмут (Борнмут) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 25.02.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Борнмут (Борнмут) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Борнмут залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Борнмут у попередньому футбольному матчі 13.08.2022 закінчилось со счетом: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Гари О'Нил и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Борнмут - "Манчестер Сіті" можна подивитися 25.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Борнмут - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Борнмут (Борнмут)
Рік заснування Борнмут (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Гари О'Нил

Прошедший поединок команди Борнмут був зіграний проти Вулверхемптон - 18.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Борнмут.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "РБ Лейпциг" - 22.02.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Борнмут - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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