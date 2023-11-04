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Борнмут - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 24 лютого 2024, 19:30 - Виталити Стадион
Головний суддя: Жарред Жилле
Рейтинг матчу:
Борнмут
Борнмут
0 - 1
Оновити
42'
Манчестер Сіті
Манчестер
Хід матчу
24' Foden, Phil 38' Cook, Lewis
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
25%
Нічия
29%
Манчестер Сіті
46%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AFC Bournemouth and Manchester City is 0-4. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings with AFC Bournemouth playing at home, AFC Bournemouth have won 0 times, there have been 0 draws while Manchester City have won 6 times. The goal difference is 16-3 in favour of Manchester City.
  • During the last 14 meetings, AFC Bournemouth have won 0 times, there have been 0 draws while Manchester City have won 14 times. The goal difference is 46-8 in favour of Manchester City.
  • Last season Manchester City won both games against AFC Bournemouth (4-0 at home and 4-1 away).
  • Manchester City have a winning streak of 6 matches in Premier League.
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 24% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Manchester City scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • AFC Bournemouth haven't won in their last 4 games.
  • Manchester City have a winning streak of 11 matches.
  • Manchester City haven't lost in their last 16 games.
  • Manchester City have a winning streak of 7 matches away from home.
  • AFC Bournemouth haven't won any of their last 14 games against Manchester City.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 4 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 2 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Dominic Solanke is AFC Bournemouth's top scorer with 14 goals. Erling Haaland has scored 17 times for Manchester City.
  • Marcus Tavernier has assisted the most goals for AFC Bournemouth with 4. Phil Foden is Manchester City's biggest assister (7).
  • Marcos Senesi has more yellow cards (7) than any other player at AFC Bournemouth. Rodri has collected 7 for Manchester City.
  • AFC Bournemouth have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Manchester City have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 28% of their matches, Manchester City in 53% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 28% of halftimes, Manchester City wins 53%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 5 goals.
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 15% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 45% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than AFC Bournemouth.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 0, Manchester City won 5, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • AFC Bournemouth scores 0.8 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 3.6 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Manchester City is 4.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Manchester City is 2.6.
  • AFC Bournemouth scores 1.44 goals when playing at home and Manchester City scores 2.26 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Особисті зустрічі
Борнмут
0
Перемог
13
Ігор
13
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 6 - 1 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 19:30 Борнмут 1 - 4 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2021
15.07.2020 - 20:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Борнмут
Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 17:00 Ньюкасл 2 - 2 Завершено Борнмут Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.02.2024 - 17:00 Фулгем 3 - 1 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.02.2024 - 16:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Ноттінгем Форест Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
01.02.2024 - 21:30 Вест Хем Юнайтед 1 - 1 Завершено Борнмут Н
Кубок Англії 2023/2024
25.01.2024 - 21:45 Борнмут 5 - 0 Завершено Суонсі В
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.02.2024 - 21:30 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 19:30 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Челсі Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
13.02.2024 - 22:00 Копенгаген 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.02.2024 - 14:30 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.02.2024 - 22:00 Брентфорд 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
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Новини команд
Головні події
Cook, Lewis
38'
24'
Foden, Phil ГООЛ!
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
25%
Нічия
29%
Манчестер Сіті
46%
Склади команд
1
Нето
3
Kerkez, Milos
25
Senesi, Marcos
27
Ілля Забарний
15
Smith, Adam
4
Cook, Lewis
10
Christie, Ryan
16
Tavernier, Marcus
19
Kluivert, Justin
24
Semenyo, Antoine
9
Домінік Соланке
31
Едерсон
5
Джон Стоунз
3
Рубен Діаш
6
Натан Аке
25
Мануель Аканджі
16
Родрi
20
Silva, Bernardo
27
Nunes, Matheus
8
Матео Ковачіч
47
Foden, Phil
9
Haaland, Erling
Стартовий склад
  • 9
    Домінік Соланке
    Форвард
  • 16
    Tavernier, Marcus
  • 19
    Kluivert, Justin
    Форвард
  • 24
    Semenyo, Antoine
    Форвард
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 10
    Christie, Ryan
    Форвард
  • 3
    Kerkez, Milos
    Захисник
  • 25
    Senesi, Marcos
    Захисник
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 15
    Smith, Adam
    Воротар
  • 1
    Нето
    Воротар
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 27
    Nunes, Matheus
    Півзахисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
    24
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Андони Ираола
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
3
Штрафні
6
6
Фоли
3
32%
Володіння м'ячем
68%
1
Удари в отвір
3
Удари повз
2
1
Кутові
2
Сейви
1
Блоковано ударів
1
1
ЖК
Трансляція
41'
Сенесі встигає перехопити пас Бернарду п'ятою на Нунеса, а справа була у штрафному.
39'
Фоден вирішив закрутити зі штрафного в дальню дев'ятку. На трибунах тепер радіють фірмовому м'ячику АПЛ.
38'
Жовта картка
Кук збиває Стоунза на куті штрафного "Борнмута", це жовта.
33'
М'яч застряг на деякий час у центрі поля. "Борнмут" намагається чинити опір, однак поки що "Сіті" все контролює.
29'
Навіс "Борнмута" зі штрафного - виносить Едерсон кулаками.
27'
Позиційна затяжна атака "Сіті". Сілва за підсумком пробив - поруч зі штангою.
24'
Гоооол!!!
Забиває "Сіті"! Помиляється партнер Забарного по обороні, Сенесі. Ковачич закинув на Голанда, Сенесі дав Ерлінгу пробити, Нето парирував, але прямо на Фодена, Ілля накрити удар Філа по порожніх не встиг.
20'
Сенесі, партнер Забарного по обороні, не дав Голанду змоги прорватися в штрафний майданчик.
19'
Жовта картка
Асистент Ірраоли чимось незадоволений. Сидячи на лавці, він отримує жовту.
16'
Не дуже впевнено Едерсон грає в сьогоднішньому матчі. То викине м'яч, і в ногу комусь влучить, то на виході невпевнено зіграє. Це, до речі, шанс "Борнмута" в сьогоднішньому матчі.
14'
Сміт на рівному місці заїхав у ногу Нунесу. Міг і жовту отримати, але арбітр Джиллетт пожалів його.
10'
Небезпечний момент
І одразу відповідь! Позиційна атака "Борнмута", Керкес круто прийняв м'яч на лінії штрафного та хльостким ударом пробив під поперечину - Едерсон на місці.
9'
Небезпечний момент
Голанд! Перший момент у матчі. Фоден класно в дотик продовжив вертикаль, запущену з половини поля "Сіті", Ерлінг вийшов на ворота, але пробив дуже близько зі штангою.
7'
Команди нейтралізують одна одну за допомогою тактики дрібних фолів. "Борнмут" не дає просунутися "Сіті" близько до свого штрафного, а "городяни" фолять, якщо не встигають повернутися назад.
3'
Поки що без проходів до тих чи інших воріт. "Сіті" з м'ячем, а якщо й втрачає його, то миттєво намагається повернути собі снаряд пресингом.
1'
Свисток
Поїхали!
Інфо
Матч розпочнеться з хвилини на хвилину. Усе готово до старту.
Інфо
"Ман Сіті": 31. Едерсон, 25. Аканджі, 5. Стоунз, 3. Діаш (к), 6. Аке, 16. Родріго, 27. Нунес, 8. Ковачич, 20. Бернарду Сілва, 47. Фоден, 9. Голанд
Інфо
"Борнмут": 1. Нето (к), 3. Керкес, 4. Кук, 9. Соланке, 10. Крісті, 15. Сміт, 16. Таверньє, 19. Клюйверт, 24. Семеніо, 25. Сенесі, 27. Забарний
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! Друга команда АПЛ (56 очок) приїхали в гості до 13-го колективу першості (28 балів).
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Анонс матчу "Борнмут" - "Манчестер Сіті" 24.02.2024, Чемпіонат Англії

між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 24.02.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Борнмут" (Борнмут) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 04.11.2023 закінчилось : 6:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Андони Ираола и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Борнмут" - "Манчестер Сіті" можна подивитися 24.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Борнмут" - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

команди "Борнмут" був зіграний проти "Ньюкасл" - 17.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Брентфорд - 20.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу "Борнмут" - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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