Борнмут - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Виталити Стадион.
Дата проведення матчу: 24.02.2024
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь "Борнмут" (Борнмут) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 04.11.2023 закінчилось : 6:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Андони Ираола и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола
команди "Борнмут" був зіграний проти "Ньюкасл" - 17.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Брентфорд - 20.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
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