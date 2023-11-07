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Шахтар - Барселона онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 07 листопада 2023, 19:45 - Фолькспаркштадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Ирфан Пельто
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
До початку
00 : 00 : 00
Барселона
Барселона
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Хто переможе?
74 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
47%
Нічия
22%
Барселона
31%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, FC Shakhtar Donetsk have won 2 times, there have been 1 draws while FC Barcelona have won 5 times.
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches in UEFA Champions League.
  • FC Barcelona have lost none of their last 7 away matches.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't won any of their last 4 games against FC Barcelona.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 18 consecutive matches.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 47% of their matches, FC Barcelona in 49% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 47% of halftimes, FC Barcelona wins 49%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 89% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In UEFA Champions League, FC Barcelona has better performance than FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than FC Shakhtar Donetsk's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against FC Shakhtar Donetsk (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Shakhtar Donetsk won 1, FC Barcelona won 4, 0 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 1 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 2.2 goals against FC Shakhtar Donetsk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Barcelona is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Barcelona is 1.2.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.06 goals when playing at home and FC Barcelona scores 1.86 goals when playing away (on average).
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Barcelona's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шахтар
0
Перемог
3
Ігор
3
Перемог
Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
25.10.2023 - 19:45 Барселона 2 - 1 Завершено Шахтар
Ліга чемпіонів УЄФА 2010/2011
12.04.2011 - 21:45 Шахтар 0 - 1 Завершено Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2010/2011
06.04.2011 - 21:45 Барселона 5 - 1 Завершено Шахтар
Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.11.2023 - 17:00 Динамо 0 - 1 Завершено Шахтар В
Кубок України 23-25
30.10.2023 - 15:00 Вікторія 0 - 3 Завершено Шахтар В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
25.10.2023 - 19:45 Барселона 2 - 1 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.10.2023 - 17:00 Шахтар 3 - 0 Завершено ЛНЗ В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
04.10.2023 - 19:45 Ройял Антверпен 2 - 3 Завершено Шахтар В
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.11.2023 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.10.2023 - 17:15 Барселона 1 - 2 Завершено Реал П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
25.10.2023 - 19:45 Барселона 2 - 1 Завершено Шахтар В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
22.10.2023 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Атлетік В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
08.10.2023 - 22:00 Гранада 2 - 2 Завершено Барселона Н
Показати більше
Хто переможе?
74 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
47%
Нічия
22%
Барселона
31%
LIVE
Трансляція матчу Шахтар - "Барселона"
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В ефірі
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Трансляція
Інфо
Барселона йде першою з 3 перемогами — 9 очок.
Інфо
Шахтар іде третім із 1 перемогою та 2 поразками — 3 очки.
Запасні: Пенья, Астралага, Бальде, Мартінес, Педрі, Феліш, Кунде, Ямал, Касадо, Фермін
Барселона: тер Штеген — Канселу, Араухо, Крістенсен, Алонсо — Гюндоган, Ромеу, Гаві — Торрес, Левандовські, Торрес.
Запасні: Рудько, Лемкін, Кастілло, Егіналду, Швед, Азарові, Келсі, Чигринський, Топалов, Міроші, Назарина, Кащук.
Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Бондар, Ракіцький, Матвієнко — Степаненко — Зубков, Криськів, Судаков, Невертон — Сікан.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Ірфан Пельто (Сараєво, Боснія і Герцеговина) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи H. На полі стадіону Фолькспаркштадіон (Гамбург, Німеччина) зіграють донецький Шахтар та каталонська Барселона.
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Анонс матчу Шахтар - "Барселона" 07.11.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Шахтар (Донецк) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Фолькспаркштадион.

Дата проведення матчу: 07.11.2023
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Шахтар (Донецк) та командою "Барселона" (Барселона):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Шахтар залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Шахтар у попередньому футбольному матчі 25.10.2023 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - "Барселона" можна подивитися 07.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Шахтар - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Прошедший матч команди Шахтар був зіграний проти Динамо - 03.11.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий матч команди "Барселона" був зіграний проти Реал Сосьєдад - 04.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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