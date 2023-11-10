Оболонь - Ворскла онлайн трансляція матчу

Матч між командою Оболонь (Киев) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Оболонь-Арена.
Дата проведення матчу: 11.11.2023
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между Оболонь (Киев) та командою Ворскла (Полтава):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Ворскла, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Оболонь та Ворскла у попередньому футбольному матчі 02.11.2023 закінчилось со счетом: 0:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Валерий Иващенко и Виктор Скрипник розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Прошедший поединок команди Оболонь був зіграний проти Рух - 06.11.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Прошедший поединок команди Ворскла був зіграний проти ФК Минай - 05.11.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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