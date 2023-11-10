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Оболонь - Ворскла онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 11 листопада 2023, 13:00 - Оболонь-Арена . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Kozorog, Kristina
Рейтинг матчу:
Оболонь
Киев
До початку
00 : 00 : 00
Ворскла
Полтава
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Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
28%
Нічия
38%
Ворскла
34%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with FC Obolon Kyiv playing at home, FC Obolon Kyiv have won 0 times, there have been 1 draws while FC Vorskla Poltava have won 4 times. The goal difference is 10-2 in favour of FC Vorskla Poltava.
  • During the last 8 meetings, FC Obolon Kyiv have won 2 times, there have been 1 draws while FC Vorskla Poltava have won 5 times. The goal difference is 13-6 in favour of FC Vorskla Poltava.
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 29% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Obolon Kyiv have lost 3 matches in a row.
  • FC Vorskla Poltava have lost none of their last 5 away matches.
  • FC Obolon Kyiv haven't scored in 3 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 3 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • FC Obolon Kyiv wins 1st half in 17% of their matches, FC Vorskla Poltava in 30% of their matches.
  • FC Obolon Kyiv wins 17% of halftimes, FC Vorskla Poltava wins 30%.
  • The winner of their last meeting was FC Vorskla Poltava.
  • On their last meeting FC Vorskla Poltava won by 3 goals.
  • When FC Obolon Kyiv leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 1-0 away, they win 30% of their matches.
  • In Premier League, FC Obolon Kyiv has better performance than FC Vorskla Poltava.
  • FC Obolon Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Vorskla Poltava's.
  • FC Obolon Kyiv has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • In the last 5 meetings FC Obolon Kyiv won 2, FC Vorskla Poltava won 3, 0 draws.
  • FC Obolon Kyiv scores 0.4 goals in a match against FC Vorskla Poltava and FC Vorskla Poltava scores 1 goals against FC Obolon Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Obolon Kyiv and FC Vorskla Poltava is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Obolon Kyiv and FC Vorskla Poltava is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Obolon Kyiv scores 0.8 goals when playing at home and FC Vorskla Poltava scores 1.39 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Did you know that FC Obolon Kyiv scores 30% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Obolon Kyiv haven't won in their last 4 games.
  • FC Vorskla Poltava's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kyiv's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Оболонь
1
Перемог
3
Ігор
2
Перемог
Ворскла
Кубок України 2023/2024
02.11.2023 - 17:00 Оболонь 0 - 3 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2011/2012
20.11.2011 - 15:30 Ворскла 0 - 1 Завершено Оболонь
Прем'єр-ліга 2011/2012
17.07.2011 - 19:00 Оболонь 0 - 1 Завершено Ворскла
Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.11.2023 - 19:00 Рух 2 - 2 Завершено Оболонь Н
Кубок України 2023/2024
02.11.2023 - 17:00 Оболонь 0 - 3 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2023/2024
29.10.2023 - 13:00 ЛНЗ 3 - 0 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.10.2023 - 17:00 Оболонь 2 - 4 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.10.2023 - 13:00 Оболонь 1 - 0 Завершено Металіст 1925 В
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Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.11.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 0 Завершено Ворскла Н
Кубок України 2023/2024
02.11.2023 - 17:00 Оболонь 0 - 3 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2023/2024
29.10.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 2 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.10.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 3 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.10.2023 - 15:00 Ворскла 0 - 3 Завершено Полісся П
Показати більше
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
28%
Нічия
38%
Ворскла
34%
Склади команд
Стартовий склад
  • 13
    Артем Кичак
    Воротар
  • 2
    Олександр Осман
    Захисник
  • 23
    Dubko, Valery
    Захисник
  • 2
    Karas, Danylo
    Захисник
  • 16
    Павло Лук'янчук
    Захисник
  • 20
    Дмитро Фатєєв
    Захисник
  • 3
    Владислав Приймак
    Захисник
  • 4
    Тарас Мороз
    Захисник
  • 10
    Олег Слободян
    Півзахисник
  • 55
    Сергій Суханов
    Захисник
  • 95
    Krasnopir, Igor
    Форвард
  • 7
    Isenko, Pavlo
    Воротар
  • 4
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 9
    Korniienko, Viktor
    Захисник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Форвард
  • 25
    Yakubu, Najeeb
    Захисник
  • 27
    Krupskyi Illia
  • 30
    Vasylovych, Nesterenko Ivan
    Півзахисник
  • 38
    Артем Челядін
    Півзахисник
  • 50
    Kane, Ibrahim
    Півзахисник
  • 95
    Rodrigues dos Santos, Felipe
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Валерий Иващенко
  • Виктор Скрипник
LIVE
Трансляція матчу Оболонь - Ворскла
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В ефірі
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Трансляція
Інфо
Арбітр — Крістіна Козорог.
Запасні: Рибка (в), Федорівський (в), Вовкун, Груша, Корх, Лях, Мухаматгалєєв, Нагієв, Тарануха, Фатєєв, Чернов.
Інфо
Стартовий склад Оболоні: Кичак — Карась, Дубко, Лукʼянчук — Осман, Косовський, Черненко, Мединський — Слободян (к) — Краснопір, Суханов. Головний тренер — Валерій Іващенко.
Запасні: Домолега (в), Ізотов, Лукас Рамірес, Островський, Сердюк, Тіаго Сантана, Хрипчук.
Інфо
Стартовий склад Ворскли: Ісенко — Крупський, Чеснаков, Павлюк, Пердута (к) — Черниш, Челядін — Кане, Юрченко, Феліпе — Степанюк. Головний тренер — Віктор Скрипник.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 14-го раунду УПЛ між Оболонню та Ворсклою.
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Останні матчі
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Анонс матчу Оболонь - Ворскла 11.11.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Оболонь (Киев) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Оболонь-Арена.

Дата проведення матчу: 11.11.2023
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Оболонь (Киев) та командою Ворскла (Полтава):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Ворскла, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Оболонь та Ворскла у попередньому футбольному матчі 02.11.2023 закінчилось со счетом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Валерий Иващенко и Виктор Скрипник розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Оболонь - Ворскла можна подивитися 11.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Оболонь - Ворскла, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Прошедший поединок команди Оболонь був зіграний проти Рух - 06.11.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший поединок команди Ворскла був зіграний проти ФК Минай - 05.11.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Оболонь - Ворскла онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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