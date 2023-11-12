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Зоря - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 12 листопада 2023, 14:00 - Славутич-Арена . Трансляція: УНИАН ТВ
Головний суддя: Pritsina, Sofia
Рейтинг матчу:
Зоря
Луганск
0 - 1
Оновити
9'
ЛНЗ
Черкассы
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Хід матчу
Хто переможе?
95 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
34%
Нічия
29%
ЛНЗ
37%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 25% of their goals between the minutes 0-15? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that LNZ Cherkasy scores 42% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 3 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • LNZ Cherkasy haven't scored in 4 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk's home record this season: 0-1-3.
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 32% of their matches, LNZ Cherkasy in 42% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 32% of halftimes, LNZ Cherkasy wins 42%.
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, LNZ Cherkasy has better performance than FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than LNZ Cherkasy's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.43 goals when playing at home and LNZ Cherkasy scores 1 goals when playing away (on average).
  • FC Zorya Lugansk haven't won in their last 4 games.
  • FC Zorya Lugansk have a losing streak of 3 matches at home.
  • FC Zorya Lugansk have played 4 home matches in a row without winning.
  • FC Zorya Lugansk have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • LNZ Cherkasy's performance of the last 5 matches is better than FC Zorya Lugansk's.
Прогноз на матч
Останні матчі - Зоря
Ліга конференцій 2023/2024
09.11.2023 - 22:00 Зоря 1 - 3 Завершено Маккабі П
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.11.2023 - 17:00 Верес 2 - 2 Завершено Зоря Н
Кубок України 2023/2024
01.11.2023 - 15:00 Чорноморець 4 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.10.2023 - 16:00 Зоря 0 - 1 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.10.2023 - 17:00 Оболонь 2 - 4 Завершено Зоря В
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Останні матчі - ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.11.2023 - 15:45 ЛНЗ 1 - 1 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
29.10.2023 - 13:00 ЛНЗ 3 - 0 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.10.2023 - 17:00 Шахтар 3 - 0 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.10.2023 - 16:20 ЛНЗ 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.09.2023 - 15:00 Верес 0 - 0 Завершено ЛНЗ Н
Показати більше
Хто переможе?
95 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
34%
Нічия
29%
ЛНЗ
37%
Склади команд
Стартовий склад
  • 7
    Денис Антюх
    Півзахисник
  • 10
    Nahnoinyi, Denys
  • 11
    Alefirenko, Daniil
    Півзахисник
  • 15
    Dryshliuk, Kyrylo
    Півзахисник
  • 22
    Micin, Petar
    Форвард
  • 30
    Turbaievskyi, Mykyta
    Воротар
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Захисник
  • 70
    Kyryukhantsev, Igor
    Захисник
  • 74
    Snurnitsyn, Ihor
    Захисник
  • 94
    Олег Данченко
    Захисник
  • 7
    Сергій Шестаков
    Півзахисник
  • 10
    Boyko, Vitaliy
    Півзахисник
  • 11
    Геннадій Пасіч
    Півзахисник
  • 16
    Денис Олійник
    Півзахисник
  • 17
    Norenkov, Denys
    Захисник
  • 19
    Олексій Хобленко
    Форвард
  • 33
    Євген Селін
    Захисник
  • 37
    Сергій Рибалка
    Півзахисник
  • 55
    Kovalyov, Maksym
    Захисник
  • 94
    Герман Пеньков
    Воротар
  • 95
    Петро Стасюк
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Koval, Yuriy
  • Dulub, Oleg Anatolevich
Статистика матчу
Штрафні
1
1
Фоли
LIVE
Трансляція матчу Зоря - ЛНЗ
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В ефірі
УНИАН ТВ
Трансляція
5'
Небезпечний момент
Мічін підловив відскок від захисника на центральному вході до штрафного, після чого пробив зльоту, але Пеньков потягнув.
3'
Доволі обережний початок гри від обох команд.
1'
Позиційні атаки від ЛНЗ тривають від перших хвилин.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
ЛНЗ йде одинадцятим із 3 перемогами, 4 нічиїми та 6 поразками — 13 очок.
Інфо
Зоря йде чотирнадцятою з 2 перемогами, 4 нічиїми та 5 поразками — 10 очок.
Запасні: Самойленко, Савін, Хамелюк, Прядун, Наумець, Насонов, Лопирьонок, Тищенко, Банада, Тарасенко, Копил.
ЛНЗ: Пеньков — Стасюк, Селін, Рибалка, Ковальов, Норенков — Олійник, Бойко — С. Шестаков, Хобленко, Г. Пасіч.
Запасні: Сапутін, Боль, Волошин, Жан Клод, Венделл, Мишньов, Чурко, Бугай, Горбач.
Зоря: Турбаєвський — Данченко, Джордан, Батагов, Снурніцин — Дришлюк — Антюх, Нагнойний, Мічін, Алефіренко — Герреро.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Софія Причина (Львівська обл., Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 14-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону СКІФ (Львів, Україна) зіграють луганська Зоря та черкаський ЛНЗ.
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Анонс матчу Зоря - ЛНЗ 12.11.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Зоря (Луганск) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Славутич-Арена.

Дата проведення матчу: 12.11.2023
Час початку матчу: 14:00

Для здобуття перемоги тренери команд Koval, Yuriy и Dulub, Oleg Anatolevich розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - ЛНЗ можна подивитися 12.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Зоря - ЛНЗ, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов

Предыдущий поединок команди Зоря був зіграний проти Маккабі - 09.11.2023, у рамках турнира Ліга конференцій 2023/2024 та закінчився перемогою команди Маккабі.

Команда гостей

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Прошедший поединок команди ЛНЗ був зіграний проти Колос - 04.11.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Зоря - ЛНЗ онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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