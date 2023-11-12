Зоря - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Зоря - ЛНЗ 12.11.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Зоря (Луганск) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Славутич-Арена.

Дата проведення матчу: 12.11.2023

Час початку матчу: 14:00

Для здобуття перемоги тренери команд Koval, Yuriy и Dulub, Oleg Anatolevich розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)

Рік заснування Зоря (Луганск): 1923

Країна: Украина

Тренер: Валерий Кривенцов



Предыдущий поединок команди Зоря був зіграний проти Маккабі - 09.11.2023, у рамках турнира Ліга конференцій 2023/2024 та закінчився перемогою команди Маккабі.

Команда гостей

Назва: ЛНЗ (Черкассы)

Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006

Країна: Украина

Тренер: Олег Дулуб



Прошедший поединок команди ЛНЗ був зіграний проти Колос - 04.11.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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