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Кривбас - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 12 листопада 2023, 13:40 - Стадион Металлург
Головний суддя: Koziryatsky, Maksim
Рейтинг матчу:
Кривбас
Кривой Рог
0 - 1
Оновити
29'
Динамо
Киев
Хід матчу
8' Vanat, Vladyslav Andriyovych 12' Beskorovainyi, Danylo 18' Prykhodko, Klim Вийшов: В'ячеслав Рябов
Хто переможе?
86 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
33%
Нічия
21%
Динамо
47%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Dynamo Kyiv when FC Kryvbas Kriviy Rih is playing at home is 0-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Dynamo Kyiv is 0-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings with FC Kryvbas Kriviy Rih playing at home, FC Kryvbas Kriviy Rih have won 1 times, there have been 1 draws while FC Dynamo Kyiv have won 7 times. The goal difference is 13-4 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • During the last 18 meetings, FC Kryvbas Kriviy Rih have won 1 times, there have been 2 draws while FC Dynamo Kyiv have won 15 times. The goal difference is 34-8 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's last home win against FC Dynamo Kyiv was in 2009.
  • Last season FC Dynamo Kyiv won both games against FC Kryvbas Kriviy Rih (3-1 at home and 1-0 away).
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 35% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 35% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have a winning streak of 3 matches.
  • FC Dynamo Kyiv haven't won in their last 4 games.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 0 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv haven't scored in 0 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Oleg Kozhushko is FC Kryvbas Kriviy Rih's top scorer with 6 goals. Vitaliy Buyalskiy has scored 6 times for FC Dynamo Kyiv.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • FC Dynamo Kyiv have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 1st half in 34% of their matches, FC Dynamo Kyiv in 41% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 34% of halftimes, FC Dynamo Kyiv wins 41%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kyiv.
  • On their last meeting FC Dynamo Kyiv won by 1 goals.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 0-1 away, they win in 68% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than FC Dynamo Kyiv.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's performance of the last 5 matches is better than FC Dynamo Kyiv's.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 5 games against FC Kryvbas Kriviy Rih (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Kryvbas Kriviy Rih won 0, FC Dynamo Kyiv won 4, 1 draws.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kyiv.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 0.4 goals in a match against FC Dynamo Kyiv and FC Dynamo Kyiv scores 1.8 goals against FC Kryvbas Kriviy Rih (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Dynamo Kyiv is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Dynamo Kyiv is 1.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.37 goals when playing at home and FC Dynamo Kyiv scores 1.86 goals when playing away (on average).
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't lost in their last 4 games.
  • Oleg Kozhushko has more yellow cards (5) than any other player at FC Kryvbas Kriviy Rih. Volodymyr Shepelev has collected 4 for FC Dynamo Kyiv.
  • A year ago, FC Kryvbas Kriviy Rih were number 8 in the table with 15 points. Now they are number 1 with 27 points.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Кривбас
0
Перемог
2
Ігор
2
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 13:15 Кривбас 0 - 1 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.10.2022 - 17:00 Динамо 3 - 1 Завершено Кривбас
Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.11.2023 - 16:50 Полісся 1 - 1 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.10.2023 - 14:20 Кривбас 3 - 0 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.10.2023 - 19:00 Металіст 1925 1 - 3 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.10.2023 - 17:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.10.2023 - 15:30 Кривбас 1 - 3 Завершено Рух П
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Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.11.2023 - 17:00 Динамо 0 - 1 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.10.2023 - 15:00 Колос 1 - 1 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.10.2023 - 17:00 Динамо 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.10.2023 - 15:00 Полісся 3 - 2 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.10.2023 - 19:00 Динамо 4 - 2 Завершено ФК Олександрія В
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Головні події
Prykhodko, Klim
Вийшов: В'ячеслав Рябов
18'
Beskorovainyi, Danylo
12'
8'
Vanat, Vladyslav Andriyovych ГООЛ!
Хто переможе?
86 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
33%
Нічия
21%
Динамо
47%
Склади команд
Стартовий склад
  • 33
    Андрій Кліщук
    Воротар
  • 7
    Андрій Понєдєльнік
    Форвард
  • 5
    Тимур Стецьков
    Захисник
  • 13
    Beskorovainyi, Danylo
    Захисник
    12
  • 55
    Dibango, Yvan
    Захисник
  • 21
    Kuzyk, Denys
    Захисник
  • 8
    Bizimana, Djihad
    Півзахисник
  • 6
    Prykhodko, Klim
    Захисник
    18
  • 94
    Максим Задерака
    Півзахисник
  • 23
    Ilic, Hrvoje
    Півзахисник
  • 97
    Poe, Jean Morel
    Форвард
  • 1
    Георгій Бущан
    Воротар
  • 4
    Popov, Denys
  • 8
    Володимир Шепелєв
    Півзахисник
  • 7
    Vanat, Vladyslav Andriyovych
    Форвард
    8
  • 20
    Олександр Караваєв
    Форвард
  • 24
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
  • 14
    Diachuk, Maksym
    Захисник
  • 11
    Tsarenko, Anton
    Півзахисник
  • 4
    Владислав Дубінчак
    Захисник
  • 77
    Benito
    Півзахисник
  • 6
    Brazhko, Volodymyr
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Вернидуб, Юрий
  • Shovkovskiy, Oleksandr
Статистика матчу
2
Штрафні
2
2
Фоли
2
1
Удари повз
1
1
ЧК
Удари в отвір
1
Блоковано ударів
1
1
Кутові
2
49%
Володіння м'ячем
51%
Трансляція
21'
20'
Кілька кутових поспіль виконали кияни. Один із них вдалося завершити ударом, але Попов не влучив по воротах.
18'
Заміна
Рябов вийшов на поле замість Приходька.
17'
Царенко міг виводити Ваната на удар, але Стецьков зіграв уважно та вибив мʼяч на кутовий.
15'
Ганебна симуляція від Беніто для того, щоб заробити пенальті. За таке потрібно показувати жовту.
12'
Червона картка
Арбітр вилучає Бескоровайного за фол останньої надії! Збив Ваната, який виходив віч-на-віч.
8'
Гоооол!!!
Динамо відкриває рахунок! Поки Кривбас атакував, кияни забивали. Перший же випад гостей став результативним. Тимчик прострілив, а Ванат завдав точного удару в ближній кут.
5'
Погодні умови важкі в Кривому Розі. Дощ і сильний вітер. Це може повпливати на гру.
4'
Ілич пробив зі штрафного, незважаючи на гострий кут. Влучив у сітку з зовнішнього боку.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
13:03. Відбій. Початок зустрічі о 13:40.
Інфо
У Дніпропетровській області повітряна тривога з 12:33. Матч відкладається.
Інфо
Арбітр — Максим Козиряцький.
Запасні: Маханьков (в), Хома (в), Рябов, Семотюк, Вілівальд, Гончарук, Дебелко, Прінс, Вакулко, Устименко, Татарков, Кожушко.
Інфо
Стартовий склад Кривбаса: Кліщук — Дібанго, Бескоровайний (к), Стецьков, Понєдєльнік — Бізімана, Приходько — Жан По, Ілич, Кузик — Задерака. Головний тренер — Юрій Вернидуб.
Запасні: Нещерет (в), Моргун (в), Вівчаренко, Андрієвський, Супряга, Кабаєв, Малиш, Буяльський, Сирота, Біловар, Рамадані.
Інфо
Стартовий склад Динамо: Бущан — Дубінчак, Дячук, Попов, Тимчик — Шепелєв, Бражко (к) — Караваєв, Царенко, Беніто — Ванат. Головний тренер — Олександр Шовковський.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 14-го туру УПЛ Кривбас – Динамо.
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Анонс матчу Кривбас - Динамо 12.11.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 12.11.2023
Час початку матчу: 13:40

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Кривбас (Кривой Рог) та командою Динамо (Киев):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та Динамо у попередньому футбольному матчі 08.05.2023 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Shovkovskiy, Oleksandr розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Кривбас - Динамо можна подивитися 12.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Кривбас - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Прошедший матч команди Кривбас був зіграний проти Полісся - 06.11.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Предыдущий матч команди Динамо був зіграний проти Шахтар - 03.11.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Кривбас - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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