Манчестер Сіті - Евертон онлайн трансляція матчу

між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Этихад.
Дата проведення матчу: 10.02.2024
Час початку матчу: 14:30
Історія протистоянь "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Евертон (Ливерпуль):
між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 27.12.2023 закінчилось : 1:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Шон Дайч розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Брентфорд - 05.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч
команди Евертон був зіграний проти "Тоттенхем" - 03.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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