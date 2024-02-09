Манчестер Сіті - Евертон онлайн трансляція матчу

09.02.2024 в 20:06 Манчестер Сіті – Евертон. Анонс та прогноз матчу 24-го туру АПЛ на 10.02.2024 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Манчестер Сіті" та "Евертоном" у рамках чемпіонату Англії