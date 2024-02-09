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Манчестер Сіті - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 10 лютого 2024, 14:30 - Этихад . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Джон Брукс
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
0 - 0
Оновити
34'
Евертон
Ливерпуль
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Хід матчу
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
34%
Нічия
34%
Евертон
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Everton FC is 3-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 26 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 15 times, there have been 5 draws while Everton FC have won 6 times. The goal difference is 49-21 in favour of Manchester City.
  • During the last 54 meetings, Manchester City have won 26 times, there have been 10 draws while Everton FC have won 18 times. The goal difference is 85-56 in favour of Manchester City.
  • Everton FC's last away win against Manchester City was in 2010.
  • Last season's matches: 1-1 (Manchester City at home) and 0-3 (Everton FC at home).
  • Manchester City have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Manchester City scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Everton FC scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Manchester City have a winning streak of 8 matches.
  • Manchester City haven't lost in their last 11 games.
  • Manchester City have won 3 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 34 home matches.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to Everton FC in their last 13 encounters.
  • Manchester City haven't scored in 0 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 4 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Manchester City's home record this season: 7-3-0.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 14 goals. Abdoulaye Doucoure has scored 6 times for Everton FC.
  • Rodri has more yellow cards (7) than any other player at Manchester City. Jarrad Branthwaite has collected 7 for Everton FC.
  • Manchester City have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 56% of their matches, Everton FC in 21% of their matches.
  • Manchester City wins 56% of halftimes, Everton FC wins 21%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 2 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 66% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Everton FC.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 4, Everton FC won 0, 1 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 2.2 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 0.4 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Everton FC is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Everton FC is 1.
  • Manchester City scores 2.91 goals when playing at home and Everton FC scores 1.22 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
16
Перемог
27
Ігор
4
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.12.2023 - 22:15 Евертон 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.05.2023 - 16:00 Евертон 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
26.02.2022 - 19:30 Евертон 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.02.2024 - 22:00 Брентфорд 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.01.2024 - 21:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Бернлі В
Кубок Англії 2023/2024
26.01.2024 - 22:00 Тоттенхем 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.01.2024 - 19:30 Ньюкасл 2 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Кубок Англії 2023/2024
07.01.2024 - 16:00 Манчестер Сіті 5 - 0 Завершено Гаддерсфілд Таун В
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.02.2024 - 14:30 Евертон 2 - 2 Завершено Тоттенхем Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.01.2024 - 21:45 Фулгем 0 - 0 Завершено Евертон Н
Кубок Англії 2023/2024
27.01.2024 - 17:00 Евертон 1 - 2 Завершено Лутон Таун П
Кубок Англії 2023/2024
17.01.2024 - 21:45 Евертон 1 - 0 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.01.2024 - 16:00 Евертон 0 - 0 Завершено Астон Вілла Н
Показати більше
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
34%
Нічия
34%
Евертон
31%
Склади команд
31
Едерсон
6
Натан Аке
3
Рубен Діаш
25
Мануель Аканджі
5
Джон Стоунз
16
Родрi
27
Nunes, Matheus
11
Doku, Jeremy
19
Alvarez, Julian
47
Foden, Phil
9
Haaland, Erling
1
Джордан Пікфорд
22
Godfrey, Ben
6
Tarkowski, James
32
Branthwaite, Jarrad
19
Віталій Миколенко
27
Gueye, Idrissa
37
Garner, James
18
Young, Ashley
11
Джек Гарісон
7
McNeil, Dwight
9
Calvert-Lewin, Dominic
Стартовий склад
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 11
    Doku, Jeremy
    Форвард
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 27
    Nunes, Matheus
    Півзахисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
  • 18
    Young, Ashley
    Півзахисник
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
  • 37
    Garner, James
  • 22
    Godfrey, Ben
    Форвард
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Шон Дайч
Статистика матчу
1
Кутові
80%
Володіння м'ячем
20%
1
Удари повз
1
3
Блоковано ударів
3
Штрафні
1
1
Фоли
3
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - Евертон
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
30'
А ось Сіті непогано просочився флангом, але знову простріл Нуньєша перехопили захисники гостей
29'
Інфо
Статистика ударів дещо змінилася - 4:2 та 0:1 у площину
27'
Доку з флангу двох суперників проскочив, навісив на Холанда – норвежець виграв верхову боротьбу у Миколенка, але удар головою не вийшов концентрованим – вище
25'
Знову Годфрі з флангу - прострелив непогано, гостро, але знову захисники гостей перші на м'ячі
23'
Тарковські зрізав Фодена – трохи в ніжку, трохи в м'яч – але без фолу, каже суддя
22'
Знову контроль Сіті. Ось Стоунз змістився з флангу зі спробою пробити – знову блок від захисника Евертона
19'
А ось Доку двічі пробував пробити, зміщуючись з флангу - обидва його удари заблокували захисники Евертона.
18'
Інфо
У Сіті, поки що, жодного удару по воротах, а у Евертона вже два
17'
І знову володіння Сіті – поки що абсолютно без загострень
15'
Калверт-Льюїн після перехоплення вирішив перекинути Едерсона, який трохи вийшов із воріт, щоправда, перекинув і ворота
14'
Інфо
76:24 володіння на даний момент
12'
Сіті пару хвилин катав м'яч на своїй половині, але іриски не пресингують, залишаються в обороні
10'
Повертається Едерсон у гру, відновилася гра
9'
А ось Годфрі врізався в Едерсона, коли кіпер накривав м'яч. Надають допомогу кіперу Сіті
7'
А ось Евертон організував флангову атаку - Міколенко взяв участь, але після прострілу до штрафного майданчика до удару справа не дійшла
6'
Прогнозовано Сіті володіє м'ячем, але Евертон поки що грамотно захищається
4'
Інфо
А Шон Дайч сьогодні на трибуні – у тренера ірисок перебір жовтих карток
3'
Кутовий
Перший кутовий для Сіті – пішов навіс, але Пікфорд впевнено грає кулаком на виході
1'
І одразу фол у центрі поля - Фоден завалив МакНіла
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле!
Інфо
Віталій Миколенко вийде у старті ірисок та займе своє місце на лівому фланзі оборони
Інфо
Стартовий склад Евертона: Пікфорд, Годфрі, Тарковські, Брентуейт, Міколенко, Янг, Гарнер, Гейє, МакНіл, Харрісон, Калверт-Льюїн
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті: Едерсон, Стоунз, Аканжи, Діаш, Аке, Родріго, Нуньєс, Фоден, Альварес, Доку, Холанд
Евертон бореться за виживання – 18-е місце та 19 очок
Ман Сіті бореться за чемпіонство і знаходиться на другому місці в таблиці, відстаючи від Ліверпуля на 2 очки, але маючи гру в запасі
Матч розпочнеться о 14:30, судити гру буде Джон Брукс
Доброго дня всім шанувальникам англійського футболу! 24-й тур АПЛ відкривається матчем, у якому Манчестер Сіті прийме Евертон. І UA-Футбол пропонує цей поєдинок вашій увазі в якості текстового онлайну
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Евертон 10.02.2024, Чемпіонат Англії

між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 10.02.2024
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Евертон (Ливерпуль):

між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 27.12.2023 закінчилось : 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Шон Дайч розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Евертон можна подивитися 10.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Брентфорд - 05.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

команди Евертон був зіграний проти "Тоттенхем" - 03.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - Евертон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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